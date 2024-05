Mirosevic defiende continuidad de Iturriaga y dice que "me parece bastante obvio que a él se le ocultó información"

El diputado del Partido Liberal por Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, criticó al Ejército por el manejo de la crisis derivada por la muerte del conscripto Franco Vargas durante la marcha de instrucción realizada el 27 de abril en Putre.

Pese a este cuestionamiento, el legislador por esa zona del país defendió la continuidad del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga.

“Me parece bastante obvio que a él se le ocultó información”, dijo el legislador en entrevista con radio Pauta.

“No apoyo el descabezar instituciones de esta naturaleza por un caso en donde todo el mundo sabe que el comandante en jefe del Ejército no es responsable de lo que pase en una marcha en Putre”, justificó.

El parlamentario enfatizó que no puede ser que “a la primera de cambio”, se le pida la renuncia a las autoridades por responsabilidades de sus subalternos. “Eso no sirve, eso no le hace bien al país”, sostuvo.

Junto con eso afirmó que el Ejército ha actuado “muy mal” con la familia.

“Se demoraron en dejar partir a aquellos jóvenes que querían dejar el Servicio Militar, y ahora yo no sé si hasta ahora se han contactado con las familias. Pero, extrapolar esto al Gobierno o al Comandante en Jefe no es justo”. Insistió.

“El otro día escuché que alguien quería hacer una acusación constitucional en contra del general Iturriaga… por favor, seamos serios. Esto es una tragedia“, enfatizó el diputado.

Por el contrario, subrayó la responsabilidad de los oficiales a cargo de la marcha.

“Desde el primer momento me pareció inverosímil la primera versión del Ejército (…) No tiene sentido alguno lo que estos señores hicieron y por eso en buena hora fueron removidos“, remarcó.

