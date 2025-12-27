Mirosevic atribuye derrota del oficialismo a errores del primer año de gobierno

El senador electo Vlado Mirosevic analizó la derrota del oficialismo en las recientes elecciones presidenciales, apuntando directamente a que los errores cometidos durante el primer año del gobierno de Gabriel Boric quedaron profundamente instalados en la percepción ciudadana, dificultando cualquier intento posterior de revertir ese escenario.

En conversación con La Tercera, el parlamentario sostuvo que el voto obligatorio ha reforzado una tendencia global hacia la alternancia, lo que se traduce en un voto de castigo contra quienes ejercen el poder. En ese contexto, afirmó que la derrota fue más dura para el Partido Comunista que para la candidata Jeannette Jara, a quien calificó como una “buena candidata”.

Consultado sobre el impacto de la militancia de Jara, Mirosevic fue claro al señalar que el PC terminó siendo una carga electoral, explicando que existieron sectores de la sociedad que no estuvieron dispuestos a respaldar una candidatura ligada a ese partido, lo que terminó limitando el despliegue político de la postulante.

Asimismo, reiteró que los errores del gobierno, especialmente durante el primer año y medio, quedaron “en la retina” de amplios sectores sociales, marcando de forma negativa la evaluación del Ejecutivo. A su juicio, esas falencias iniciales le imprimieron un sello difícil de remover a la administración Boric.

Finalmente, Mirosevic abordó el nuevo escenario político tras el triunfo de José Antonio Kast, señalando que la continuidad y cohesión de la alianza oficialista dependerá del tono que adopte el nuevo mandatario. “Si opta por un camino ideológico al estilo Milei, la oposición estará más unida; si es pragmático, habrá matices”, concluyó, enfatizando que la unidad no implica uniformidad dentro de la futura oposición.

PURANOTICIA