Mirosevic apuesta por una "gran primaria" del oficialismo incluyendo a Jadue: "No creo que me corresponda a mí establecer un veto"

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, visitará la comuna de Puerto Montt en la región de Los Lagos como parte de su campaña presidencial.

Su candidatura busca representar una centroizquierda moderna y ofrecer una nueva visión para el progresismo en Chile.

Para estructurar su programa, cuenta con un equipo de 120 expertos encabezados por Rodrigo Rettig. Sus principales ejes incluyen un nuevo pacto por la productividad, donde Chile se posicione como líder en economía verde; la modernización del Estado; la mejora de la seguridad social, con enfoque en la Ley Ricarte Soto y el plan AUGE; y un nuevo pacto por la seguridad.

En entrevista con Emol, el parlamentario propuso la legalización de la marihuana como una medida para combatir el narcotráfico. Su argumento es que, “al regular su venta, se le quitaría poder económico a las bandas criminales, reduciendo su capacidad de operar y controlar territorios”.

Además, plantea que “la legalización permitiría imponer un impuesto específico a la cannabis, similar al tabaco y el alcohol. Con los fondos recaudados, el Estado podría reforzar la lucha contra drogas más dañinas como la pasta base, además de fortalecer las instituciones de seguridad”.

El diputado aclara que su propuesta no busca promover el consumo, sino regularlo de manera responsable. “La venta estaría restringida a mayores de edad y regulada por el Estado, evitando que las ganancias sigan beneficiando al crimen organizado”.

También reafirmó su decisión de participar en una gran primaria del oficialismo, sin alternativas paralelas. “Creo que todos los partidos, desde la DC hasta el PC, deberían unirse para definir un único candidato presidencial, fortaleciendo así la posición frente a una oposición más fragmentada”.

Sobre posibles candidatos, Mirosevic evita vetos, señalando que “yo creo que es una decisión de cada partido a qué candidato va a llevar. No creo que me corresponda a mí establecer un veto respecto de nadie. Obviamente mis diferencias con Daniel Jadue son públicas y notorias, pero no soy yo quien pueda establecer un veto en particular.

El diputado asume su papel como candidato oficialista, pero busca innovar en ciertas políticas del Gobierno. Propone un enfoque más ambicioso en materia económica y en el combate contra el crimen organizado, buscando una nueva vocación productiva para Chile.

En cuanto a la derecha, el legislador percibe un panorama desordenado con posiciones irreconciliables que dificultarían su gobernabilidad. Considera que “la centroizquierda está mejor organizada y tiene mayor capacidad de ofrecer estabilidad política en comparación con nuestros adversarios”.

Finalmente, sobre su futuro político, evitó especular sobre una candidatura senatorial en caso de no pasar a primera vuelta. “Prefiero centrarme en la primaria y evaluar opciones solo después de conocer los resultados”.

