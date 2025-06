Mirosevic afirma que "el único escenario para competirle a la derecha" es que Tohá gane la primaria

El diputado Vlado Mirosevic, uno de los voceros de Carolina Tohá (Socialismo Democrático) ve con preocupación que la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, los haya igualado en las encuestas, pero no titubea en afirmar que la exministra del Interior será la ganadora de la primaria.

“Aunque es la foto de un solo momento, lo miro con preocupación porque creo que el único escenario para competirle realmente a la derecha en segunda vuelta es que gane Tohá. Así de simple”, aseguró en entrevista con La Tercera.

Consultado de si apoyaría a la exministra del Trabajo en caso de que resulte ganadora, el parlamentario respondió que “desde el minuto en que nosotros nos sumamos a una primaria, tenemos que respetar el resultado. Es un mínimo de decencia. Pero yo no me pongo en ese escenario, no creo que vaya a ganar Jara. Yo creo que, al final, va a primar un sentido de responsabilidad y de entender quién le puede ganar a la derecha. Esa es Carolina Tohá”.

Y en relación con lo mismo, consultado por las declaraciones de Óscar Landerretche que puso en duda apoyar a Jara o Winter, el diputado fue claro:

“No me pongo en ese escenario. Me pongo en el escenario en que gana Tohá. Si no gana ella, creo que le estamos dando en bandeja el triunfo a la derecha. Yo hago un llamado a nuestro electorado, a que voten de manera pragmática, con la cabeza, pensando en el voto útil de quién puede ganarle a la derecha”, señaló.

Y reafirmó que “no se trata de si gusta más o menos Carolina Tohá, aquí tenemos la candidatura más competitiva para enfrentar a la derecha en segunda vuelta y la que tiene posibilidades de ganar”.

Sobre el momento de oficialismo, donde se han visto algunos conflictos, señaló que "yo veo que somos una alianza de gobierno que tiene bastante unidad, si lo comparamos con nuestros competidores del frente”, señaló.

Y agregó que “nosotros, estando en el gobierno, estando en una coalición bastante amplia, hemos sido capaces de dar gobernabilidad y de construir mayorías en momentos clave para aprobar ciertos proyectos en el Congreso. Eso no es algo que puede garantizar la derecha. En general, diría que este ha sido un gobierno que ha tenido poca guerrilla interna”.

