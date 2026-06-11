Minsal reporta récord de circulación viral y refuerza llamado a vacunar a grupos de riesgo

El Ministerio de Salud realizó un nuevo Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026, que evidenció un aumento en la circulación viral.

La Influenza A se ubica en el primer lugar de circulación, el Rinovirus cayó al segundo lugar, mientras que Influenza B se mantiene en tercer lugar.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, detalló que "esta semana hemos visto un aumento de la circulación viral con una positividad de un 48%, la más alta en lo que va del año. El patrón de virus respiratorios también ha cambiado".

"La semana anterior predominaba el Rinovirus y, actualmente, está predominando la Influenza A, luego sigue el Rinovirus y la Influenza B. La Influenza B está comportándose de manera inusual porque, en general, nosotros la esperamos en otra época del año y ahora la estamos viendo en invierno", indicó.

Entre el 31 de mayo y 6 de junio, el virus predominante es Influenza A, con el 32,2% de los casos detectados, una proporción superior a la registrada la semana anterior (26,8%).

El Rinovirus es el segundo virus más detectado, con un 27,4% del total de casos, inferior a lo registrado la semana anterior (35,8%). Le sigue Influenza B, que representa el 15,5%, un comportamiento superior a la semana anterior (10,2%).

Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Parainfluenza (9,3%), Adenovirus (5,7%), VRS (5,0%), Otros virus respiratorios (2,9%), Metapneumovirus (1,8%) y SARS-CoV-2 (0,2%).

La cobertura de vacunación de influenza es de 73,4%, con 7.614.988 de dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (59,1%), embarazadas (63%) y personas de 60 años y más (58,8%), presentan menor avance.

La subsecretaria Pizarro reforzó el llamado a vacunarse, "sobre todo, en estos grupos de riesgo, estos grupos que van en los mayores de 60 años y también los niños, porque justamente son estos grupos los que tienen las coberturas más bajas de vacunación y los que además se pueden enfermar gravemente y hospitalizar".

En relación con el avance de la cobertura a lo largo del país, el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, destacó a la región de Tarapacá, que "lleva un 80,6% de avance en la Campaña de Vacunación de Influenza, siendo la región que tiene el avance más elevado y muy próximo también a poder completar el esperado, que es el 85 %”.

En tanto, la inmunización contra el VRS es de 96,3%, con 99.934 dosis administradas. Específicamente, los recién nacidos presentan un 98,3%, mientras que los lactantes, alcanzó un 94,9%.

SITUACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL

Al 10 de junio, la red integrada cuenta con 760 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 72,1%. El 23,5% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, se dispone de 4.453 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 94,2%. El 12,9% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia, a nivel hospitalario y de APS, el 33,3% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 1,1% superior respecto de la semana anterior (32,2%).

Las atenciones de urgencia por infecciones respiratorias agudas bajas registraron un aumento de 3,8% respecto de la semana previa, un alza que también se observa en los grupos de las personas de 5 a 14 años (11,3%), 1 a 4 años (6%) y 15 a 64 años (2,8%).

Las hospitalizaciones por causa respiratoria registraron un incremento del 4,7% respecto de la semana previa, siendo los menores de 1 año (35,5%), las personas de 1 a 4 años (17%) y las de 65 años y más (5,5%), los grupos que experimentaron un aumento.

“Las personas de 65 años y más, si bien aumentaron en menor magnitud, quisiera hacer hincapié en que es el único grupo que ha registrado una tendencia al alza que no se ha detenido, es decir, desde mediados de abril en adelante, las hospitalizaciones por causa respiratoria en las personas de 65 años y más no han dejado de subir, particularmente esta semana, en un 5,5 %, pero en otras semanas también hemos visto una tendencia mucho más pronunciada en esto”, detalló Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno.

PURANOTICIA