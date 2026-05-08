Minsal reporta 20.448 atenciones oncológicas resueltas bajo alerta sanitaria

Bajo el contexto de la alerta sanitaria que rige en el país desde el pasado 15 de abril, las autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer el balance inicial del Plan de Alerta Oncológica. De acuerdo con las cifras preliminares de esta estrategia, ya se ha logrado dar solución a 20.448 atenciones oncológicas, tanto GES como no GES, que presentaban tiempos de espera prolongados.

Al abordar estos resultados, la ministra de Salud, May Chomali, valoró las gestiones en curso y precisó el alcance de las medidas adoptadas por la cartera: “Ellos estaban esperando ser vinculados para iniciar su tratamiento. El compromiso que hicimos fue que todos estos pacientes ya iban a estar con su tratamiento iniciado ¿Y qué significa esto? Desde que le agendamos la consulta médica hasta que se haya realizado la cirugía o que se haya hecho su diagnóstico o que se le haya entregado el informe de su biopsia. Ese es el compromiso que hemos hecho y eso es lo que estamos informando hoy”.

Un dato relevante de las más de 20 mil prestaciones concretadas es que por sobre el 85% de ellas se resolvieron directamente en la red pública de salud, correspondiendo a los recintos hospitalarios de origen de cada afectado. Frente a este escenario, Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales, destacó la labor de los funcionarios de los hospitales y servicios de salud a nivel nacional, quienes desplegaron intensos esfuerzos para ubicar, contactar y conectar a los enfermos con la celeridad que las personas con cáncer requieren.

En esa misma línea, la autoridad sectorial enfatizó: “Este es el ejemplo de un trabajo colaborativo y articulado que queremos seguir impulsando en la red de salud, manteniendo una coordinación efectiva entre establecimientos y equipos que permita complementar, fortalecer las capacidades y avanzar en el acceso, en la oportunidad y en la calidad de la atención”.

Hasta el momento, el sistema posee información individualizada del 94% de los pacientes, mientras que los equipos de hospitales y servicios mantienen las diligencias para dar con el paradero del 6% restante. Ante esta situación, Alejandro Berkovits, jefe del Departamento de Cáncer, instó “a estos pacientes y a sus familias para que se contacten con nosotros a través de Salud Responde al teléfono 600 360 7777. Ahí les van a brindar la orientación de cómo proceder con un caso oncológico retrasado".

El desglose del informe reveló además que, de un universo original de 33.702 atenciones oncológicas retrasadas determinadas inicialmente, 19.613 eran GES. Luego del análisis realizado de los casos, 1.768 de esos registros fueron catalogados como cerrados. Así, de las 17.845 garantías que presentaban demoras al momento de la ejecución del Plan, 12.744 ya se encuentran resueltas. Al analizar este último grupo, un 32% corresponde a resolución de cáncer cervicouterino, un 22% de cáncer de mama, un 20% colorrectal y un 26% para el resto de las patologías oncológicas GES que están en vías de resolución.

Por otro lado, respecto de los casos oncológicos no GES, la cifra inicial era de 14.089. Sin embargo, se detectó que 1.771 eran no oncológicos, lo que dejó un total de 12.318 prestaciones con espera prolongada al momento de iniciar el Plan. De ese volumen, hasta la fecha se han resuelto 7.704 prestaciones oncológicas, las cuales se dividen en 2.793 prestaciones quirúrgicas y 4.911 Consultas de Nueva Especialidad efectuadas.

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