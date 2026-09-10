Minsal refuerza llamado a la prevención contra el hantavirus: en lo que va del año se han confirmado 52 casos y 21 fallecidos

Hasta el Parque Metropolitano de Santiago llegaron la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro y la seremi de Salud de la región Metropolitana, Pía Venegas, para llamar a la población a reforzar las medidas preventivas contra el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, especialmente con la llegada de Fiestas Patrias y la primavera.

La autoridad precisó que en lo que va del año, se han confirmado 52 casos y 21 fallecidos por hantavirus.

Pizarro puntualizó que existe preocupación porque 7 de cada 10 personas contagiadas, se infectaron en sectores rurales o semirrurales, ya sea dentro como fuera de la vivienda, por lo que es clave que todas las personas tomen conciencia del riesgo de exposición a las heces u orina del ratón colilargo, que transmite la enfermedad.

“En lo que va del año ya se han confirmado 52 casos por enfermedad por virus Hanta, con una letalidad del 40%, que es la más alta que hemos visto desde el 2020. Siete de cada diez personas que se han contagiado de Hanta lo han hecho en actividades domésticas en zonas rurales, ese es el principal factor de riesgo”, señaló.

Y advirtió que “por eso insistimos en las medidas de prevención: si va a desmalezar o limpiar, debe hacerlo con mascarilla, antiparras y guantes”.

La autoridad sanitaria recordó que el ratón colilargo está presente desde Atacama hasta Magallanes, y la llegada de la primavera y el verano hace necesario reforzar la comunicación y promoción de medidas de prevención y control para evitar la exposición al reservorio, sus secreciones y elementos contaminados.

De acuerdo con la información epidemiológica a la fecha, del resto de los casos confirmados, un 11,5% se contagió en actividades recreacionales, 3,5% laborales y 3,8% indeterminados. Además, las regiones con mayor número de lugares probables de contagio a la fecha son Los Lagos, O’Higgins, Ñuble y Aysén.

“Si va a hacer senderismo, debe hacerlo por los lugares establecidos. Si va a hacer camping, debe mantener los alimentos en lugares herméticos, cerrados, al igual que la basura”, precisó Pizarro.

Respecto a cómo prevenir el hanta, la seremi Venegas agregó que “si va a entrar a un lugar donde no se ha estado desde hace tiempo, se debe ventilar 30 minutos como mínimo y no barrer en seco. También evitar que personas vulnerables como niños, embarazadas, personas mayores, se vean expuestas” a la posible presencia de las heces u orina del ratón.

Durante la actividad, se informó del inicio de la estrategia comunicacional “Chile se cuida del virus Hanta”, la que tendrá foco en redes sociales y radios de zonas rurales para reforzar las medidas preventivas en este período del año.

“Dos de los casos que tenemos hoy día notificados en la región Metropolitana son de la provincia de Melipilla, comuna con la que hemos trabajado en un esfuerzo para poder garantizar la seguridad sanitaria de esa zona, especialmente en lo relacionado con hanta”, explicó la seremi metropolitana en relación con las acciones locales que se han tomado para prevenir nuevos contagios.

Las autoridades reforzaron que los síntomas pueden aparecer hasta 45 días después de la exposición, por lo que es importante que las personas que presenten, fiebre alta, dolores musculares y gastrointestinales agudos, dificultad respiratoria, consulten de inmediato y comuniquen al personal de salud, dónde estuvieron durante las últimas semanas y si existe la posibilidad de haber estado expuestos al ratón colilargo.

Por su parte, Andrea Alvarado, directora (s) del Parque Metropolitano precisó que es muy importante la coordinación y educación a la población “porque somos un espacio de encuentro permanente entre las personas, la naturaleza y la fauna silvestre”, dijo.

PURANOTICIA