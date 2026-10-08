Minsal monitorea emergencia por aluvión en Las Condes y asegura que "hasta ahora" la red pública de salud se encuentra operativa

Desde el centro de operaciones de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, las autoridades y los equipos técnicos monitorean la situación generada por el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, tras las intensas lluvias.

El Subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Julio Montt, explicó que "hasta ahora" la red pública de salud se encuentra operativa y que se continuará con monitoreando la evolución de la emergencia.

“Respecto de la red pública de salud podemos informar que ésta está 100% operativa y a través de la Unidad de Gestión Centralizada de camas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales estamos disponibilizando la información en caso de que haya necesidad de evacuar pacientes críticos de la red privada de salud”, sostuvo.

Mientras que la doctora Samanta Anriquez, jefa de División de Emergencias Sanitarias del Minsal, entregó recomendaciones a quienes se encuentran afectados por el deslizamiento de agua, tierra y barro y para quienes se encuentran cerca del sector.

“Para esta emergencia, que la población evite acercarse a los lugares del aluvión, ni siquiera para tomar fotos o grabar videos ni para registrarlo en redes sociales. También le pedimos a la población que en sus casas monitoree la calidad del agua y si pesquisa que hay turbiedad, puedan hervirla o consumir agua embotellada”, la encargada de emergencias del Ministerio también recomendó concurrir a las urgencias de los centros asistenciales sólo ante casos de emergencia.

Además, se dio a conocer que los equipos del Ministerio de Salud seguirán monitoreando la evolución del evento climático y "en permanente coordinación para mantener la continuidad de la atención de salud para las personas".

PURANOTICIA