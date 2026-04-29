Minsal lanza plan para iniciar tratamiento de 33.702 pacientes oncológicos en espera

Tal como se establece en la alerta sanitaria vigente desde el 15 de abril, la ministra de Salud, May Chomali, encabezó la presentación del Plan de Alerta Oncológica que busca que los 33.702 pacientes que están a la espera de una atención oncológica GES y No GES, al 31 de enero de 2026, puedan iniciar su proceso terapéutico.

La secretaria de Estado afirmó que este es uno de los compromisos para los primeros 90 días, posterior a la toma de razón de Contraloría de la alerta sanitaria, y que su objetivo es que los pacientes tengan la atención oportuna que requieren.

“Este es un Plan que nos va a permitir modelar una nueva forma de hacer las cosas para que los pacientes no tengan retraso en sus garantías cuando sea una patología GES y no tengan que esperar tiempos prolongados cuando la espera es un problema para efectos del compromiso de salud de estas personas”, aseguró la ministra.

El cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, representa aproximadamente el 26% de los fallecidos. El año 2025 se diagnosticaron 63.274 nuevos cánceres y se estima que para el 2035 serán prácticamente 80 mil nuevos cánceres. Por eso, es fundamental llegar oportunamente con la atención.

FASES DEL PLAN

El Plan de Alerta Oncológica considera un monto total de $156 mil millones, adicionales al presupuesto sectorial, y está organizado en tres grandes fases.

La primera es de identificación y validación, un trabajo que se inició previo a la publicación de la alerta sanitaria en el Diario Oficial y que permitió identificar, validar y consolidar los listados de pacientes oncológicos.

Se trata de 33.702 personas, con corte al 31 de enero del 2026, de los cuales 19.613 corresponden a pacientes con garantías de oportunidad, tanto diagnósticas o terapéuticas retrasadas GES, y 14.089, a pacientes con cirugías o consultas de nueva especialidad no GES, también con esperas prolongadas de atención.

La segunda fase del plan es de contacto y vinculación. En esta etapa cada hospital fue instruido para ubicar a los pacientes registrados en espera oncológica, así como también, identificar si tenía la capacidad de gestionar el caso en su horario habitual.

En caso de no ser posible, la alerta sanitaria oncológica permite la habilitación de extensiones horarias para aumentar la capacidad de resolución del sistema público después de las 17 horas y los fines de semana, tanto en diagnóstico como en cirugía.

El plan considera que el lugar preferente de atención y tratamiento sea el hospital donde cada paciente se atiende regularmente. Sólo en los casos en que en ninguna de las modalidades de atención pudiera responder dentro de los tiempos recomendados, se hará una derivación a un segundo prestador bajo las condiciones y aranceles convenidos por Fonasa.

A la fecha, los hospitales ya han contactado al 53% de los pacientes oncológicos identificados con tiempos de espera prolongados tanto en casos GES como No GES, y el objetivo es que al 30 de abril todos ellos hayan sido vinculados por su hospital y se comience con la gestión de su proceso terapéutico.

Si a pesar de los esfuerzos de vinculación que realizan los hospitales, alguna persona con una patología oncológica con retraso de atención no ha sido contactada durante el mes de abril, es importante que se comunique con Salud Responde, y si el requerimiento corresponde a un caso oncológico con tiempos de espera prolongado, el paciente será vinculado con el recinto asistencial.

En tanto, la tercera fase, es de acompañamiento y seguimiento. En esta etapa, el hospital toma contacto con el paciente y, si tiene la capacidad de resolverlo, le agendará la hora o le ofrecerá la solución para su problema, que puede ser confirmación diagnóstica o el inicio de su tratamiento oncológico.

Si el recinto no puede prestar la atención, se activa el segundo prestador, aunque el hospital de origen, de igual forma, acompañará al paciente durante todo su proceso.

DERIVACIÓN SIN COSTO

“Quiero recalcar algo muy importante y que sea claro y prístino. Si el hospital de origen está derivando a un segundo prestador, esto no tiene costo alguno para el paciente. Esa es una cuenta que tiene un pago conocido que se convino entre Fonasa y el prestador y va a ser 100% financiado por Fonasa. Siempre ha ocurrido así en la derivación de segundos prestadores porque eso está en la ley de las Garantías Explícitas en Salud, GES. Por lo tanto, el segundo prestador no tiene costo para el paciente”, aseveró la ministra Chomali.

Al ser derivado al segundo prestador, el paciente recibirá la resolución completa de toda la patología oncológica y el objetivo es que el 31 de junio del 2026 todos los pacientes identificados dentro de este Plan estén en vías de resolución de su problema de salud, es decir, con la gestión de su proceso terapéutico.

PURANOTICIA