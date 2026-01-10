Minsal investiga posible origen en Madrid de caso importado de sarampión en Chile

El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión importado en Chile, lo que activó de inmediato un despliegue de seguimiento epidemiológico y vacunación para identificar y proteger a las personas que pudieron haber estado expuestas. Se trata del primer caso importado detectado en el país desde 2023, según informaron las autoridades sanitarias.

De acuerdo con los antecedentes oficiales, la paciente es una mujer de 43 años, residente en la Región Metropolitana, quien mantuvo un historial reciente de viajes por Europa y Sudamérica. Desde el Minsal se precisó que no contaba con registro de vacunación contra sarampión-rubéola en Chile, aunque actualmente se encuentra en buen estado de salud.

El jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, detalló que la mujer asistió a una convención internacional realizada en Madrid, España, entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025, lo que posiciona a esa ciudad como el posible origen del contagio. Posteriormente, la paciente regresó al país el 31 de diciembre, en el vuelo LA-8118 desde Montevideo a Santiago.

En paralelo, el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, explicó que ya se encuentran identificados y en contacto los posibles contactos estrechos, incluyendo personal de salud, familiares y personas que compartieron espacios de atención médica, además de los pasajeros del vuelo internacional, a quienes se les está coordinando la vacunación preventiva correspondiente.

Las autoridades advirtieron que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, capaz de generar entre 12 y 18 contagios secundarios en personas no vacunadas, por lo que se activó un bloqueo epidemiológico inmediato. Este contempla la vacunación de contactos y un seguimiento clínico por 21 días, reforzando además el llamado a mantener los esquemas de inmunización al día, clave para evitar brotes en el país, que mantiene su certificación de eliminación del sarampión desde 1993, otorgada por la OPS.

PURANOTICIA