Minsal instruyó el aislamiento preventivo de dos chilenos que abordaron crucero afectado por Hantavirus

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que se instruyó el aislamiento preventivo de dos personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero MV Hondius, nave que registró un foco infeccioso de la cepa Andes del hantavirus.

La cartera indicó que si bien ambas personas no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas, "debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus".

El Minsal reiteró su compromiso de "mantener informada a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante en esta materia".

Finalmente, recordó que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente "prohíbe entregar cualquier antecedente clínico, personal o de identidad de las personas que se encuentran bajo seguimiento o atención de salud".

Cabe recordar que el ministerio afirmó que los contagios detectados en el crucero que zarpó desde Argentina no se originaron en Chile, pese a que los casos primarios reportados transitaron por el país.

(Imagen: AFP)

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