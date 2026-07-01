Minsal emite alerta epidemiológica para reforzar vigilancia de virus respiratorios ante comportamiento inusual de la Influenza B

De acuerdo al nuevo reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026 del Ministerio de Salud, el virus predominante es la influenza A, con el 25,9% de los casos detectados, cifra inferior a la registrada la semana anterior (28,7%) y concentrándose, principalmente, en el grupo de 15 a 54 años.

En tanto, la influenza B es el segundo virus más detectado con un 22,8% de los casos, un comportamiento similar a la semana anterior (23,2%).

El jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, señaló que "a propósito de este comportamiento inusual del virus de la influenza B, aumentando tanto en magnitud como cambiando la temporalidad en la cual aparece, desde el Ministerio de Salud hemos emitido una alerta epidemiológica".

Esta alerta "entrega directrices a las Seremis de Salud y a los Servicios de Salud respecto a la correcta vigilancia de los virus respiratorios en general, pero específicamente también el de la influenza B; respecto de ámbitos relacionados a la gestión clínica de los casos que se presenten en la red asistencial, y también entrega directrices y elementos que favorecen la vacunación para acercar esta herramienta inmunopreventiva a la comunidad".

El rinovirus se encuentra en tercer lugar, representando el 20,5% del total de casos, similar a lo registrado la semana anterior (20,9%), mientras que en el cuarto puesto se ubica el virus respiratorio sincicial, con un 13,1% de las muestras, aumentando casi cuatro puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

Además, se detectaron otros virus en menor proporción como para influenza (6,6%), adenovirus (5,4%), metapneumovirus (3,2%). Otros virus respiratorios (2,4%) y SARS-CoV-2 (0,1%).

La cobertura de vacunación de influenza es de 76,2%, con 7.921.027 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (61,1%), embarazadas (67%) y personas de 60 años y más (60,9%), presentan un menor avance.

En tanto, la inmunización contra el VRS es de un 96,9%, con 108.220 dosis administradas. Los recién nacidos presentan un 98,6%, mientras que los lactantes, un 95,6%.

SITUACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL

Al 30 de junio, la red integrada cuenta con 755 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 72,2%. El 28,6% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, se dispone de 4.496 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 94%. El 14,3% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia, el 37,4% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 0,3% inferior respecto de la semana previa (37,7%).

Las atenciones de urgencia por infecciones respiratorias agudas bajas registraron una disminución del 18,8% respecto de la semana anterior. Asimismo, las hospitalizaciones por causa respiratoria también presentaron una baja del 20,5% respecto de la semana previa.

La coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, hizo hincapié en que, si bien, se registró una tendencia a la baja, se trata de un comportamiento esperable en el contexto de las vacaciones escolares.

Debido a ello, insistió en la importancia de la vacunación de los grupos de riesgo, ya que la circulación viral puede aumentar con el retorno a clases y con ello, también, la demanda asistencial.

“Hacemos un llamado a que concurran cuanto antes a recibir su dosis para la vacunación de Influenza o para la inmunización del anticuerpo monoclonal contra el VRS para que puedan estar protegidos porque, si bien, se registró esta tendencia a la baja, este sigue siendo el momento de mayor circulación de virus respiratorios que hemos registrado en esta Campaña de Invierno”, enfatizó.

PURANOTICIA