Minsal conforma consejo para establecer medidas que permitan fortalecer la gestión hospitalaria y financiera de la red asistencial

El Ministerio de Salud anunció el nuevo Consejo de Eficiencia y Convergencia Financiera de la Red Asistencial, convocado para establecer medidas efectivas que permitan fortalecer la gestión financiera de los hospitales.

“Cuando llegamos nos encontramos con una red de salud deteriorada en términos de eficiencia en el gasto y resultados en los indicadores de gestión”, afirmó la ministra May Chomali en la ceremonia de conformación del consejo.

La instancia liderada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, tuvo este miércoles su primera sesión y anunció cuatro objetivos base:

Promover una mayor eficiencia y productividad de la red asistencial.

Avanzar hacia la convergencia financiera del sector salud.

Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones hechas por las Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

Elaborar planes de trabajo.

“Tenemos que resolver lo que ha sido una brecha histórica de años, que es la diferencia entre el presupuesto y el gasto. Lo que vamos a trabajar ahora es un nuevo modelo de financiamiento (…) plantear un presupuesto que tenga relación con la valorización de las actividades que realizamos, dejando un poco de lado lo que han sido los presupuestos históricos”, explicó el subsecretario Montt.

El consejo estará integrado por representantes de institutos y centros de estudios especializados en los temas de salud entre los que se cuenta la Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo, Universidad Autónoma y la Universidad San Sebastián.

Además, lo integran la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, así como representantes permanentes de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Fonasa y unidades técnicas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

El subsecretario Montt precisó que el consejo sesionará intensamente en lo que resta del 2026 y se espera poder prolongar su funcionamiento en 2027.

“Salud es responsable del 22% del presupuesto total del país año a año. Somos responsables de administrar 17,2 billones de pesos (…) tenemos que ver cómo vamos a ir resolviendo esa brecha de financiamiento y sin olvidar que el foco es finalmente tener al lado y al frente a nuestros beneficiarios”, precisó.

(Imagen: Ministerio de Salud)

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