Minsal confirmó que pasajeros chilenos de crucero siguen dando negativos por hanta

El Ministerio de Salud entregó una nueva actualización sobre la situación sanitaria de los pasajeros chilenos que viajaron en el crucero MV Hondius, informando que todos continúan con resultados negativos en los controles realizados por hantavirus.

Según detallaron las autoridades, las personas consideradas contactos de riesgo permanecen desde el pasado jueves realizando cuarentena preventiva en sus domicilios en Chile, bajo monitoreo médico y con exámenes periódicos cada cuatro días.

Desde el Minsal recalcaron que, hasta ahora, no se han registrado nuevos contagios vinculados al grupo que está siendo seguido por las autoridades sanitarias y que el escenario se mantiene bajo control.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recordó que el hantavirus “es un virus que está presente en Chile hace 30 años”, agregando que se trata de una enfermedad de vigilancia y notificación obligatoria en el país.

La autoridad además insistió en la importancia de mantener medidas preventivas, especialmente en sectores rurales y semirrurales donde existe mayor riesgo de exposición.

De acuerdo con las cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Salud, actualmente se contabilizan 41 casos confirmados de hantavirus y 14 fallecidos a nivel nacional, con registros que se concentran entre las regiones de Valparaíso y Aysén.

El infectólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Michel Serri, explicó que la atención internacional generada por este caso se relaciona con la variante Andes del virus, la cual continúa siendo poco frecuente a nivel mundial.

El especialista señaló que esta cepa se presenta principalmente en Chile y Argentina y que sigue siendo “la única variante conocida que se contagia de persona a persona”.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud reiteraron que el monitoreo y seguimiento preventivo de los pasajeros continuará desarrollándose mientras dure el periodo de cuarentena establecido por las autoridades sanitarias.

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