Minsal confirma detección de mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla en el aeropuerto de Santiago

El Ministerio de Salud confirmó la presencia del mosquito Aedes aegypti en las bodegas del Aeropuerto de Santiago.

Al respecto, se informó que “el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó hoy que la muestra recibida como sospechosa encontrada en bodegas del Aeropuerto Arturo Merino Benitez (RM) corresponde un ejemplar de Aedes aegypti (vector reconocido internacionalmente por transmitir dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla)”.

Debido a esto, la autoridad sanitaria reforzó el protocolo de vigilancia y control intensivo para prevenir riesgos asociados a este vector transmisor de enfermedades.

La doctora Esther Aylwin, jefa de la Unidad de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud, junto al seremi subrogante de la región Metropolitana, Roberto Acosta, enfatizaron que hasta la fecha no existen casos de arbovirosis autóctonos en Chile continental. Durante las tres primeras semanas epidemiológicas del año 2026 solo se han confirmado tres casos importados.

La identificación de este mosquito, indicaron, "es fruto del trabajo continuo y coordinado con la comunidad aeroportuaria. Encontrar un espécimen de hasta 3 milímetros en un recinto de más de 1.000 hectáreas demuestra la alta sensibilidad de nuestro sistema de vigilancia y refuerza nuestra convicción de que el trabajo permanente en terreno es vital para mantener nuestras fronteras sanitarias”, señaló el seremi Acosta.

En tanto, la Dra Aylwin dijo que “es importante destacar que la presencia del mosquito no asegura la presencia de la enfermedad. Las arbovirosis no se contagian de persona a persona, requieren del vector para su transmisión".

PROTOCOLO DE ACCIÓN INMEDIATA

Tras la confirmación taxonómica del ISP, la autoridad sanitaria reforzó de inmediato el protocolo de vigilancia y control intensivo, que incluye:

Inspección de inmuebles en un radio de 100 a 500 metros del lugar del hallazgo

Búsqueda y eliminación de criaderos reales y potenciales

Aplicación de control químico en zonas abiertas y cerradas

Seguimiento de sintomatología al personal del aeropuerto

Coordinación con la red asistencial para identificar oportunamente casos compatibles

CONTEXTO NACIONAL

Actualmente, el vector Aedes aegypti tiene presencia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y, desde hoy, se confirma en la región Metropolitana. El Ministerio de Salud mantiene una alerta sanitaria vigente desde el 2023, la que se ha ido prorrogando, desde la región de Arica hasta Los Ríos.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN CIUDADANA

Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la comunidad para prevenir la reproducción del mosquito:

Eliminar aguas detenidas que puedan transformarse en criaderos

Vaciar recipientes con agua acumulada (maceteros, floreros, bebederos)

Mantener tapados los depósitos de agua

Eliminar objetos en desuso que acumulen agua (neumáticos)

Revisar canaletas y rejillas

SÍNTOMAS DE ALERTA

Se debe consultar de inmediato a un centro asistencial ante: fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor retroocular, sarpullido y malestar general. En caso de dengue, pueden aparecer signos de alarma como dolor abdominal persistente, vómitos frecuentes y sangrado de mucosas.

