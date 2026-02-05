Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile: se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje a México

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este jueves un nuevo caso importado de sarampión en nuestro país.

Se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, "país que presenta brotes de sarampión, sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses", informó la cartera.

Agregaron que el paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento.

El Minsal indicó que los equipos de salud "están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación".

SARAMPIÓN

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Sus características principales son:

Período de incubación: 7 a 21 días.

7 a 21 días. Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel.

desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel. Riesgo: puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves.

SÍNTOMAS QUE RECONOCER

Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días

Fiebre alta

Tos y congestión nasal

Sensibilidad a la luz (fotofobia)

Conjuntivitis (ojos rojos)

Malestar general y dolor articular

Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

¿QUÉ HACER SI PRESENTA SÍNTOMAS?

Use mascarilla inmediatamente

Acuda a un centro de salud lo antes posible

Evite el contacto con otras personas

Informe sobre sus antecedentes de viaje

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Mantenga al día su esquema de vacunación

Lávese las manos frecuentemente

Cúbrase nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar

Evite el contacto con personas enfermas

Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, llame a Salud Responde: 600 360 7777

(Imagen referencial)

PURANOTICIA