Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile: se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje a México

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este jueves un nuevo caso importado de sarampión en nuestro país.
Se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, "país que presenta brotes de sarampión, sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses", informó la cartera.
Agregaron que el paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento.
El Minsal indicó que los equipos de salud "están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación".
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Sus características principales son:
Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, llame a Salud Responde: 600 360 7777
(Imagen referencial)
PURANOTICIA