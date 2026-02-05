Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile: se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje a México

Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile: se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje a México

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Ministerio de Salud informó que el paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento.

Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile: se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje a México
Jueves 5 de febrero de 2026 22:31
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

SARAMPIÓN
SÍNTOMAS QUE RECONOCER
¿QUÉ HACER SI PRESENTA SÍNTOMAS?
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este jueves un nuevo caso importado de sarampión en nuestro país.

Se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, "país que presenta brotes de sarampión, sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses", informó la cartera.

Agregaron que el paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento.

El Minsal indicó que los equipos de salud "están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación".

SARAMPIÓN

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Sus características principales son:

  • Período de incubación: 7 a 21 días.
  • Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel.
  • Riesgo: puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves.

SÍNTOMAS QUE RECONOCER

  • Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días
  • Fiebre alta
  • Tos y congestión nasal
  • Sensibilidad a la luz (fotofobia)
  • Conjuntivitis (ojos rojos)
  • Malestar general y dolor articular
  • Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

¿QUÉ HACER SI PRESENTA SÍNTOMAS?

  • Use mascarilla inmediatamente
  • Acuda a un centro de salud lo antes posible
  • Evite el contacto con otras personas
  • Informe sobre sus antecedentes de viaje

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

  • Mantenga al día su esquema de vacunación
  • Lávese las manos frecuentemente
  • Cúbrase nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar
  • Evite el contacto con personas enfermas

Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, llame a Salud Responde: 600 360 7777

(Imagen referencial)

PURANOTICIA

Cargar comentarios