Minsal confirma 14 casos de hantavirus en 2026 y alerta por alta letalidad

El Ministerio de Salud entregó un completo balance sanitario correspondiente a la temporada estival, informando que durante 2026 se han confirmado 14 casos de hantavirus, con 6 personas fallecidas, lo que representa una letalidad del 43% en lo que va del año.

La información fue dada a conocer por la jefa de la División de Emergencias Sanitarias, Ester Aylwin, y el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, quienes advirtieron que el hantavirus, transmitido por el ratón de cola larga, se encuentra presente entre las regiones de Atacama y Magallanes.

Las autoridades detallaron que los principales síntomas de esta enfermedad son fiebre alta, dolores musculares, cefalea, síntomas gastrointestinales y dificultad respiratoria, reiterando el llamado a evitar la exposición a ambientes con presencia de roedores y a ventilar espacios cerrados antes de habitarlos.

En materia de arbovirosis, se confirmó durante la semana epidemiológica 6 la detección de un ejemplar adulto del mosquito Aedes aegypti en el Paso Los Libertadores, Región de Valparaíso. El hallazgo fue ratificado por el Instituto de Salud Pública, activándose de inmediato los protocolos sanitarios.

Desde el Minsal aclararon que, si bien existe presencia del vector en algunas zonas del país, todos los casos de dengue y chikungunya registrados en Chile son importados. A la fecha, se contabilizan 7 casos de dengue y 5 de chikungunya.

En cuanto a alertas alimentarias, se mantienen vigentes notificaciones por fórmulas lácteas Alfamino y Alula, y por choritos en aceite marca Antartic, debido a un eventual riesgo de Clostridium botulinum. Además, en lo que va del año se han reportado 279 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, con 736 personas afectadas y 24 hospitalizaciones, un 18% más que en 2025.

Finalmente, las autoridades advirtieron sobre los efectos de las altas temperaturas e incendios forestales, que ya suman 3.862 siniestros y más de 7.000 hectáreas afectadas, junto con 63 fallecidos por ahogamiento en 2026, reforzando el llamado a evitar la exposición solar entre 11:00 y 17:00 horas, mantenerse hidratados y proteger a los grupos de riesgo.

