Minsal asegura que no hay casos autóctonos de dengue en Chile continental

La detección del mosquito Aedes aegypti en el principal terminal aéreo del país encendió las alertas sanitarias y reabrió la discusión sobre la preparación de Chile frente a enfermedades como el dengue. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud recalcaron que, hasta ahora, no existen contagios autóctonos en el territorio continental.

El hallazgo del insecto —vector de dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika— fue confirmado en enero en bodegas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, lo que motivó la activación de protocolos de control y vigilancia epidemiológica, además de mantener vigente la alerta sanitaria que se extiende desde Arica y Parinacota hasta la Región de Los Ríos.

Pese a la preocupación inicial, la autoridad sanitaria llamó a la calma. El seremi de Salud (s) de la Región Metropolitana, Roberto Acosta, explicó que tras confirmarse la presencia del mosquito se reforzaron de inmediato las medidas en el recinto aeroportuario, incluyendo un perímetro de control, descartando por ahora un riesgo inmediato de propagación.

Desde el mundo académico también se transmitió un mensaje de tranquilidad, aunque con cautela. El infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, Carlos Pérez, advirtió que la detección del vector podría no ser un hecho aislado, aunque subrayó que el país dispone de herramientas para enfrentar un eventual escenario sanitario.

Mientras no se registran casos locales de arbovirosis en Chile continental, las autoridades reforzaron el llamado preventivo a la población, centrado en eliminar aguas estancadas en viviendas y espacios comunes, principal foco de reproducción del mosquito transmisor.

De esta manera, el sistema sanitario se mantiene en estado de vigilancia reforzada, buscando anticipar cualquier brote y contener oportunamente la eventual circulación de estas enfermedades en el país.

PURANOTICIA