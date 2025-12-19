Minsal asegura que emisión de licencias médicas se ha reducido en 11% desde el año pasado

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, comentó la detención de seis médicos extranjeros acusados de emitir 35.978 licencias falsas a funcionarios públicos entre 2021 y 2024.

La autoridad destacó que una de las grandes acciones del Gobierno fue “fiscalizar las grandes emisiones de licencias médicas”.

"Fue justamente fiscalizar las grandes emisoras de licencias médicas con un foco en ello. De hecho, si ustedes recuerdan, a fines del 2022 hubo un punto de prensa donde se mostró lo que se encontró en el allanamiento de estos médicos", recordó en un punto de prensa en La Moneda.

Y agregó que "esto es parte de ese proceso que empezó en esos años, la Superintendencia de Seguridad Social ha informado en sus informes anuales que entre el 2022 y el 2024 se ha reducido la emisión de licencias de estos grandes emisores en un 53%, y Fonasa ha informado que entre el año pasado y este año hay una reducción adicional de sobre el 10% a alrededor del 11%".

“Entonces, efectivamente, ha habido una reducción. Este es un trabajo sostenido que se hizo focalizando la fiscalización de las licencias médicas y los grandes emisores, y que además a raíz de estas acciones que fueron detectadas en el 2022 por Isapres y por Fonasa, lo que derivó en la querella que llevó a esta investigación, se también priorizó el proyecto de licencias médicas grandes emisores que, de hecho, nosotros logramos promulgar este año y que endurece las sanciones hacia los médicos grandes emisores", agregó la ministra.

Las nacionalidades de los seis médicos extranjeros detenidos son colombiana, venezolana y cubana. Operaban con la implementación de centros médicos fantasmas, sin lugar físico y sin realizar tratamientos.

PURANOTICIA