Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera durante el 2025

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, encabezaron la presentación de los resultados correspondientes al año 2025 de la Glosa N°6, donde destacaron el aumento en el egreso de pacientes de las listas de espera y la disminución de las medianas de espera alcanzando su nivel más bajo desde la creación del sistema de registro.

En ese sentido, la secretaria de Estado destacó que “la disminución de los tiempos de espera y garantizar una mayor oportunidad de la atención es una de las prioridades de la gestión de este Gobierno que, a través de una estrategia concentrada en mejorar la producción y productividad del sistema público, en complementación con el sistema privado; mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria; y mejorar los sistemas de información, ha logrado sacar de la lista de espera alrededor de 12 millones de personas en estos años, y reducir los tiempos en forma significativa, al punto que, en estos momentos, los tiempos son los menores que se tienen registrados desde que se comenzó la medición en 2016”.

"En estos momentos, los tiempos son los menores que se tienen registrados desde que se comenzó la medición en 2016”, añadió.

Asimismo, señaló que “es importante dar cuenta de los avances ya que un sistema en situación de emergencia, con las garantías de oportunidad del GES suspendidas, y con una disminución en la capacidad de producción por la atención de la emergencia pandémica”.

“Durante estos años hemos logrados mejorar la producción de servicios en niveles históricos tanto de cirugías como de consultas y en la atención primaria, lo que se suma también a avances legislativos en la materia”, agregó.

Por su parte, Martorell destacó que, “durante el año recién pasado, 2.747.514 personas salieron de las listas de espera, lo que se tradujo en más de 3,8 millones de atenciones realizadas, entre consultas con especialistas y cirugías”.

Un resultado que según el subsecretario se logró en un escenario de alta demanda, donde más de 3,4 millones de nuevos casos ingresaron al sistema durante el año.

“Aun así, la red pública logró avanzar en un objetivo clave: que las personas esperen menos tiempo para ser atendidas. Los datos muestran un cambio relevante respecto de años anteriores. En consultas con especialistas, el tiempo de espera bajó de 336 días en 2022 a 226 días en 2025, el nivel más bajo desde que se lleva este registro. Lo mismo sucedió en cirugías, donde la espera se redujo de 490 a 251 días en el mismo período”, aseguró.

Y resaltó que "el principal indicador para el manejo y la gestión de las listas de espera es el tiempo. Este tiempo que nosotros medimos sistemáticamente con un sistema de información, refleja que más personas están accediendo, siendo diagnosticadas y formalmente incorporadas en la lista de espera, lo que permite intervenir en sus necesidades de atención de forma oportuna".

Las autoridades subrayaron que durante 2025 se gestionaron 5,48 millones de garantías GES, alcanzando el mayor nivel de actividad desde la pandemia. De ese total, más del 98% de las atenciones se realizó dentro de los plazos establecidos. El cumplimiento más alto desde 2021.

Además, el plan GES amplió su cobertura a 90 problemas de salud, con la inclusión de la cesación del consumo del tabaco, el tratamiento por cirrosis hepática y el tratamiento de hospitalización para menores de 15 años con depresión grave, fortaleciendo el acceso a tratamientos y prestaciones prioritarias para miles de personas en todo el país.

Para el subsecretario Martorell estos resultados reflejan un sistema público de salud que, pese a enfrentar una mayor demanda, ha logrado atender a más personas y reducir los tiempos de espera, tanto en consultas como en cirugías.

Además, recalcó que “el desafío es seguir fortaleciendo la red asistencial para avanzar hacia una atención más oportuna, digna y centrada en las personas”. Por ello, reiteró la importancia del trabajo del Consejo Nacional de Seguimiento de Tiempos de Espera se mantenga en el próximo gobierno.

“El Consejo es un espacio donde convergen miradas distintas, del mundo público y privado, pero con un objetivo común: mejorar la atención de salud para todas las personas. La diversidad de visiones fortalece las decisiones y demuestra que existe un compromiso transversal por avanzar, por lo que este Consejo debiera mantenerse más allá de los cambios de gobierno”, finalizó.

PURANOTICIA