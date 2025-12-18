Minsal afirma que vacuna de este año es efectiva contra la influenza A(H3N2) y la de 2026 "tiene un calce mayor"

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer que la vacuna administrada durante la actual campaña "sigue siendo efectiva" y señalaron que la que se administrará durante 2026 “tiene un calce mayor" para el subclado K de influenza A(H3N2).

El jefe del departamento de epidemiología, Jorge Vilches, confirmó que el Minsal detectó el subclado K de Influenza A(H3N2). “Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus, y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile”, indicó.

“Hasta la fecha no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones relacionadas con influenza A (H3N2)”, precisó.

Por su parte, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias, Ester Aylwin, detalló que "respecto al calce que tiene la vacuna con la circulación actual del virus, se ha demostrado que es igual, sigue siendo efectiva".

Además, comentó que “la vacuna que se administrará en Chile para el 2026, que es la que OMS recomienda, si tiene un calce mayor para el Subclado K, que es esta cepa Singapur, que está incluida en la vacuna 2026”.

Las autoridades llamaron a las personas a completar el esquema de vacunación contra la influencia, especialmente a los grupos de mayor riesgo (adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre 6 meses y cinco años y trabajadores de la salud).

