Ministerio de Salud confirmó la detección en Chile del subclado K de influenza A(H3N2)

El Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), confirmó la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país.

Según la cartera de Salud, este hallazgo "era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile".

CONTEXTO DEL HALLAZGO

A solicitud del Ministerio de Salud y en el marco del fortalecimiento de la vigilancia genómica, el ISP intensificó durante las últimas semanas el análisis de secuenciación de muestras de influenza A (H3N2).

Este esfuerzo permitió confirmar la presencia del subclado K, una variante genética del virus H3N2 que ha circulado ampliamente en otras regiones del mundo desde agosto de 2025.

"Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes", indicó el Minsal.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL

La actividad de influenza en Chile viene presentando un descenso sostenido desde hace varias semanas en base a lo observado en la vigilancia de virus respiratorios del ISP.

Los indicadores de vigilancia sindrómica muestran que tanto los casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) como de enfermedad tipo influenza (ETI) también se observan a la baja.

Hasta la fecha, no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones relacionadas con influenza A(H3N2), consistente con lo reportado a nivel internacional respecto al subclado K.

¿QUÉ ES EL SUBCLADO K?

El subclado K es una variante del virus de la influenza A(H3N2). La influenza es un virus que cambia de manera natural con el tiempo, y estos cambios dan origen a distintas “ramas” del mismo virus, llamadas subclados.

El subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo.

La evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026.

VIGILANCIA Y MONITOREO

El sistema de vigilancia de influenza de Chile continuará monitoreando estrechamente la evolución del virus y sus variantes.

"La detección del subclado K demuestra que nuestros sistemas de vigilancia genómica están funcionando adecuadamente para identificar cambios en los virus circulantes", señaló el Ministerio de Salud.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

El Ministerio de Salud reitera el llamado a completar el esquema de vacunación contra influenza, especialmente en los grupos de mayor riesgo:

Adultos de 65 años y más

Embarazadas

Personas con enfermedades crónicas

Niños entre 6 meses y 5 años

Trabajadores de la salud

"La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza. En el caso de población de mayor riesgo se indica el tratamiento con antivirales". Además, se recomienda mantener medidas preventivas básicas:

Lavado frecuente de manos

Etiqueta respiratoria al toser o estornudar

Quedarse en casa si presenta síntomas respiratorios

Consultar oportunamente ante síntomas de gravedad

Finalmente, el Ministerio de Salud señaló que "mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio relevante en la situación epidemiológica de influenza a través de sus canales oficiales".

