Minsal advierte que más de 6 mil lactantes aún no han sido inmunizados contra el Virus Respiratorio Sincicial

Con el objetivo de promover la protección contra el virus respiratorio sincicial (VRS), la maternidad del Hospital "Dr. Luis Tisné" en la comuna de Peñalolén recibió la visita de altas autoridades. Hasta el recinto médico llegaron el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, quienes estuvieron acompañados por la primera dama, María Pía Adriasola.

Durante la actividad, Pizarro destacó que el país dispone desde 2024 de un anticuerpo monoclonal. Esta herramienta médica otorga defensa inmediata a los pacientes pediátricos al momento de su aplicación, lo que se traduce en una baja significativa en las probabilidades de sufrir cuadros graves o requerir hospitalización.

Sin embargo, la autoridad sanitaria advirtió sobre la brecha existente y subrayó: “A pesar de que tenemos esta protección, igualmente tenemos niños y lactantes que todavía no están inmunizados. Hay alrededor de 6.300 niños entre 0 y 6 meses que aún no están inmunizados en nuestro país. Por lo tanto, el llamado es a los papás, las mamás y los tutores de lactantes que hayan nacido entre octubre del año pasado y el 1 de marzo de este año, a que lleven a sus niños a inmunizarse contra el Virus Respiratorio Sincicial”.

En esa misma línea, Julio Montt recalcó la urgencia de inocular a los menores a tiempo, justificando que “la vigilancia epidemiológica del Minsal ya ha comenzado a reflejar leves alzas semanales en las consultas de urgencias respiratorias, especialmente en los grupos de menores de 15 años”.

Este proceso preventivo forma parte de la estrategia oficial del Ministerio de Salud y no tiene costo para los grupos prioritarios. Dicha población objetivo contempla a los lactantes que nacieron desde el 1 de octubre de 2025, así como a los recién nacidos a contar del 1 de marzo de 2026.

Las estadísticas actuales muestran que la protección a nivel país sobrepasa el 92%. Al desglosar los datos, el grupo de recién nacidos anota un 98,6%, mientras que los lactantes presentan un rezago, situándose en un 89%. Esta diferencia se explica porque el primer segmento obtiene la defensa contra el VRS de forma automática en el centro de salud al nacer, justo al arrancar la campaña. Por el contrario, aquellos menores que nacieron después de la campaña 2025 y previo al comienzo de la versión 2026, requieren ser trasladados por sus cuidadores para recibir la dosis.

Al observar el panorama por zonas geográficas, la región de Arica y Parinacota registra el progreso más deficiente en lactantes, marcando un 80,5% de alcance. El listado de menor cobertura continúa con Antofagasta (81,69%), Magallanes (82,31%), Tarapacá (84,12%) y finalmente Coquimbo (84,4%).

Los resultados de esta política sanitaria han sido evidentes: durante los últimos dos años no hubo fallecimientos por VRS en menores de un año. Asimismo, al contrastar la Campaña de Invierno de 2025 con la de 2023, el nivel de inmunización permitió que las hospitalizaciones cayeran en un 62% y que la necesidad de habilitar camas pediátricas disminuyera un 45%.

Para facilitar el acceso, hoy existen más de 1.700 vacunatorios, tanto de la red pública como recintos privados que mantienen convenios con las respectivas seremis de salud. Todos los detalles y ubicaciones están publicados en el portal web www.mevacuno.cl.

PURANOTICIA