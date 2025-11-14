Minsal aclara deuda de US$150 millones con proveedores: Es de los 29 servicios de salud a nivel país

El Ministerio de Salud aclaró, a través de un comunicado, una deuda de más US$150 millones con proveedores del sector.

Serían más de 150 millones de dólares los que la cartera debe a sus proveedores. La deuda aumentaría a casi 500 millones de dólares si es que se suman las municipalidades y las corporaciones municipales.

Al respecto, desde el Minsal aclararon que “la deuda corresponde al conjunto de los 29 servicios de salud del país y no al Ministerio de Salud como institución. Se trata de deuda flotante -compromisos contraídos pero pendientes de pago- y no de deuda vencida, concepto que implica obligaciones ya exigibles incumplidas”, asegura el escrito.

Y agregaron que -a la fecha- la “deuda flotante del sistema de salud alcanza a 194 mil millones de pesos”. En esa línea, destacaron que a raíz de gestión y seguimientos la cifra “ha disminuido en un 45% en comparación con 2024”.

En perspectiva presupuestaria, “el monto de 194 mil millones representa un 4,9% del presupuesto del subtítulo 22 de los servicios de salud y un 1,9% del presupuesto total de operación del sistema (subtítulos 21 y 22 combinados), lo que sitúa esta deuda en un nivel manejable dentro de la estructura financiera del sistema”, indicaron.

Y concluyeron que “el Ministerio de Salud mantiene su compromiso con el fortalecimiento de la gestión financiera de los servicios de salud y con la sustentabilidad del sistema de salud público”.

PURANOTICIA