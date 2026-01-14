Ministros que militan en el PC envían carta de protesta al partido por dichos de Daniel Jadue

Los ministros Nicolás Cataldo (Educación), Camila Vallejo (Segegob) y Jaime Gajardo (Justicia), militantes del Partido Comunista, enviaron una carta de protesta al conglomerado tras los reiterados ataques de Daniel Jadue, hacia el gobierno y en particular a las autoridades de Justicia y la Segegob.

Desde su arresto domiciliario, en el lanzamiento del libro “Revolución Social en Chile”, afirmó que "estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”.

Las palabras, dirigidas a Jaime Gajardo y Camila Vallejo, colmaron la paciencia de los secretarios de Estado, quienes junto a Nicolás Cataldo decidieron responder institucionalmente.

En un grupo de WhatsApp surgió la idea de redactar una carta a la dirección del PC, exigiendo que Jadue se retracte. El documento, enviado la semana pasada, será discutido en la comisión política este jueves a las 15.00 horas. La misiva no contempla sanciones, dado que el exalcalde de Recoleta ya no es militante al estar formalizado por cohecho, estafa, fraude al fisco y delito concursal, según consigna La Tercera.

Gajardo ya había marcado distancia públicamente: “Los ministros de Estado tenemos una prohibición expresa de abocarnos o de intervenir en causas pendientes. Las investigaciones se hacen por organismos independientes, no se hacen bajo ninguna circunstancia con intenciones políticas. (...) Bajo ninguna circunstancia las declaraciones que ha realizado el exalcalde tienen asidero en la realidad”.

La reacción de los ministros refleja un malestar acumulado. En el sector del PC donde convergen Vallejo, Gajardo y Cataldo, se considera que Jadue se transformó en un problema desde su derrota en la primaria de 2021 frente a Gabriel Boric.

Mientras el exalcalde representaba al ala más dura del comunismo, los actuales ministros han moderado posiciones, incluso respaldando la afirmación del jefe de Estado de que Cuba es una dictadura.

La distancia se profundizó en 2023, cuando los tres secretarios de Estado se articularon en favor de Jeannette Jara como candidata presidencial del PC, desplazando a Jadue. Aunque la opción de la exministral del Trabajo se impuso, el exjefe comunal generó ruidos en la campaña y críticas en el comité central.

Hoy, la fractura interna se agudiza en un contexto en que el oficialismo debate su rol frente al próximo gobierno de José Antonio Kast. Jadue ha lanzado nuevos dardos, particularmente contra Vallejo: “Llega a dar risa. Hoy día yo escuchaba una declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela le podía pasar a ellos que estaban en el gobierno”.

Consultado por los dichos, el presidente del PC, Lautaro Carmona, se desmarcó: “No es ni el lenguaje ni la forma que yo uso o que la dirección del partido... Si tiene derecho o no, sí, pero hay espacios para decirlo, hay dinámicas, entonces espero que eso aconche”.

PURANOTICIA