Ministro Tomás Rau califica como "no buenas" las cifras de desempleo y promete acelerar plan de reactivación laboral

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que las cifras de desempleo informadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) “no son buenas” y aseguró que el Gobierno está trabajando en una serie de medidas para fomentar la creación de puestos laborales y mejorar las oportunidades de empleo en el país.

"Las cifras dadas a conocer por el INE en materia de desempleo no son buenas y no las vamos a minimizar", sostuvo el secretario de Estado a través de un video publicado en redes sociales.

En esa línea, agregó que “como Gobierno estamos ocupados trabajando para dar más y mejores oportunidades laborales para todos. El crecimiento económico y el crecimiento del empleo van de la mano. Necesitamos volver a crecer".

Para avanzar en ese objetivo, Rau destacó la Ley de Reconstrucción Nacional y el Plan Chile Despega como parte de las iniciativas destinadas a dinamizar el mercado laboral. Sobre este último, afirmó que contempla “más de $1,3 billones para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y vivienda, además de financiar subsidios a la contratación”.

Asimismo, el ministro recalcó que se han registrado “más de 120 mil postulaciones al subsidio a la contratación” y otras 170 mil al subsidio unificado al empleo, iniciativa lanzada en octubre por el Ministerio del Trabajo.

"El empleo es prioridad para el Gobierno y también el empleo femenino que muestra una tasa de 10,5 por ciento. Por eso hago un llamado a todas las bancadas a apoyar el proyecto de Sala Cuna Universal. Estamos más cerca que nunca. Se empieza a discutir en particular la próxima semana así que hay una invitación ahí a apoyar este proyecto", añadió Rau.

Además, destacó que "tenemos proyectos ya en el Congreso que con aprobación en idea legislar, como la flexibilización de las 40 horas, el estatuto del turismo", contó y sumó el avance de propuestas sobre contratos por horas y otras medidas que ingresarán al Congreso durante las próximas semanas.

"Estamos trabajando para mejorar las oportunidades laborales de todos los chilenos y hacemos también un llamado para que todos nos sumemos a esto, porque esto es un desafío país", finalizó.

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