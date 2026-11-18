El Presidente José Antonio Kast se reunió con el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, China, John Lee Ka-chiu, con quien firmó el acuerdo de Working Holiday entre ambas partes.

Acompañaron al Mandatario el canciller Francisco Pérez Mackenna y el embajador de Chile en China, Alfonso Silva.

Con la firma, Chile se convierte en el primer país latinoamericano en incorporarse al programa de Working Holiday de Hong Kong, que actualmente comprende 13 países.

El acuerdo ampliará las oportunidades de movilidad juvenil, facilitando experiencias laborales temporales, el perfeccionamiento del idioma inglés y el intercambio cultural.

Como referencia, el programa vigente de Hong Kong contempla participantes de entre 18 y 30 años, sujetos a las condiciones específicas de cada acuerdo. [Requisitos, cupos y fecha de entrada en vigor, según Cancillería].

Hong Kong es un destino atractivo para adquirir experiencia internacional en servicios financieros, comercio, logística y tecnología. Su incorporación amplía a 20 la red de acuerdos de Working Holiday que Chile mantiene con distintos países.

(Imagen: @cancilleriachile)

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