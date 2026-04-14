Ministro Tomás Rau alerta por crisis laboral y activa plan urgente tras 38 meses de alto desempleo

La inminente negociación para reajustar el sueldo básico, la visión del Ejecutivo sobre la puesta en marcha de la Ley de 40 Horas y las estrategias gubernamentales dentro del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional fueron los temas centrales analizados por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau.

Durante una entrevista concedida a T13 Radio, el secretario de Estado profundizó en el frágil escenario del mercado laboral chileno. Al respecto, el titular de la cartera advirtió que la coyuntura "hay que tratarla como una emergencia en el sentido de que tenemos que actuar con urgencia. 38 meses sobre el 8% no lo habíamos visto antes, quizá en la crisis del 82. En la crisis del 2008-2009 estuvimos 20 meses sobre el 8%".

En la misma línea, la autoridad gubernamental agregó: "Estamos llegando al doble del tiempo y parece que no cejara el desempleo. Entonces, necesitamos crecer más, necesitamos estimular inversión, crecimiento y estimular el empleo. Por eso estas medidas, algunas más sectoriales y otras más macro para salir de esta situación compleja".

Sobre el avance legislativo del ingreso mínimo, Rau precisó los plazos y el contexto de las pequeñas y medianas empresas, señalando que “durante abril se tiene que ingresar el proyecto. Lo he dicho también en varias entrevistas, acá hay que acercar posiciones, en el fondo, cómo podemos hacer un ajuste con una dosis de realidad. Como lo he dicho, las Pymes están destruyendo empleo, es decir, no están generando empleo, están teniendo menos empleo cuando tú mides a 12 meses, hace 16 meses”.

Frente a las demandas sindicales, el ministro complementó su postura indicando: “Y obviamente está el planteamiento de la CUT que se tiene que recuperar al menos el poder adquisitivo. Entonces, más allá de seguir por la prensa, yo prefiero sentarme a conversar, como siempre he dicho, una conversación franca con los elementos en la mesa e intentar llegar a una mejor solución”.

A lo anterior, el representante del Ejecutivo sumó un factor internacional clave, reconociendo que “con el tema de la guerra de Irán el costo de la vida está aumentando y estamos conscientes de eso”.

Al abordar las iniciativas del denominado proyecto de "Reconstrucción Nacional" —también conocido como de "Reactivación Económica"—, el secretario de Estado explicó la estrategia dual del Gobierno. Según detalló, “hay dos tipos de medidas, por decir, más macro y más micro. Las primeras medidas son para impulsar la economía, para cambiar la trayectoria, estamos creciendo a 1,9% en los últimos cuatro años, a 2% si uno mira un horizonte más largo. Entonces, sabemos que con esa tasa de crecimiento no somos capaces de generar el empleo que requiere básicamente el país”.

Para graficar la magnitud del problema y las soluciones tributarias propuestas, el ministro añadió: “Tenemos una tasa de desempleo muy alta, 8,3%, por más de 38 meses seguidos y los desempleados aumentando. Tenemos 150 mil nuevos desempleados respecto a 4 años atrás. Entonces, ¿cómo reactivamos la economía? Con una serie de medidas, que han sido algunas anunciadas, que es, por ejemplo, incentivar la inversión, y en eso tiene que ver la rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23%”.

Profundizando en las acciones de mayor escala, la autoridad indicó que “Eso está bastante estudiado que va a ser un impulso a la inversión importante. Hay medidas sectoriales también, como el tema de la reducción del IVA o exención del IVA en las viviendas por 12 meses, porque el sector construcción es muy intensivo en mano de obra y hemos perdido muchos empleos ahí. Esas son medidas más macro”.

Pasando al ámbito estrictamente laboral de la propuesta, Rau destacó un mecanismo de apoyo directo a la empleabilidad. Al respecto, afirmó que “se crea un incentivo a la contratación de trabajadores que ganan bajas remuneraciones. Nosotros les llamamos trabajadores en riesgo de caer en informalidad, que están en torno al salario mínimo. Y ese incentivo es básicamente hasta un 15% de devolución del salario que se paga, vía un crédito en el pago previsional mensual (PPM) o pago de IVA”.

El impacto de esta política en las empresas de menor tamaño fue otro de los focos de su intervención, donde explicó: “Y acá hay un punto muy importante, yo creo que muy favorable a las Pymes, que sabemos sobre el 80 u 85% de los trabajadores que ganan el salario mínimo trabajan en pymes. Entonces, además es una medida no solo para incentivar el empleo, sino también para ayudar a las Pymes”.

Respecto al financiamiento que requerirá este paquete de medidas, el titular del Trabajo desestimó verlo como un simple desembolso, planteando que “eso está en torno de los 1.200 millones de dólares, 1.300 de dólares, más que cuánto cuesta, cuánto es el gasto, primero esto es inversión, porque estamos incentivando el empleo”.

Sobre los resultados esperados de esta inyección de recursos, la autoridad detalló la multiplicidad de beneficios: “Acá hay varios efectos ocurriendo. Primero, tú vas a conservar empleo, porque en el fondo se está destruyendo empleo. En segundo lugar, tú formalizas a aquellos que están informales con este incentivo y ya pueden en el fondo pasar a la formalidad. Y tercero, generas nuevos empleos”.

Para concluir su análisis, el ministro utilizó referencias internacionales para respaldar la iniciativa, asegurando que “En Europa estas medidas han tenido éxito, obviamente en algunos países que son más desarrollados que nosotros, como Suecia, Francia, y podrían generar una buena cantidad de empleo”.

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