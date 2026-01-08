Ministro (s) Montero afirma sobre gestión en defensa que "tenemos una frontera muchísimo más segura de la que teníamos antes"

El ministro subrogante de Defensa, Ricardo Montero, se refirió a los efectos de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el presente de las fronteras con Perú y Bolivia, la coordinación a nivel regional y los avances en el sector durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con T13 Radio, la autoridad abordó la situación fronteriza con Perú y Bolivia, y comentó que “el balance es positivo. Nosotros tomamos una administración en que la frontera estaba muy expuesta, no había presencia efectiva del Estado en la frontera, y lo que hizo el Presidente Boric fue desplegar todos los medios disponibles, y dentro de eso, a través de una reforma constitucional, se desplegaron también las Fuerzas Armadas”.

“Este es un territorio muy extenso, lo hemos hablado en otra oportunidad, son 1.118 kilómetros de frontera entre Bolivia y Perú junto con nosotros. Había un trabajo de distinto nivel que creo que también hay que valorar, ha sido muy importante a nivel de Cancillería, las conversaciones con Perú y con Bolivia han sido tremendamente importantes, y hoy día tenemos una frontera muchísimo más segura de la que teníamos antes”, sostuvo.

En cuanto a las consecuencias de la intervención de la administración de Donald Trump en Venezuela y la respuesta del Gobierno, el ministro (s) Montero afirmó que “es una noticia que está en desarrollo. El mismo sábado había dudas de si iban a haber flujos migratorios saliendo o entrando a Chile y había una discusión a ese respecto”.

“Nosotros tenemos un monitoreo que es permanente, todos los lunes revisamos el estado de los despliegues militares, tanto en la Macrozona Norte como en la Macrozona Sur, y lo que hemos visto es que no hay cambios significativos, si uno compara esta última semana con las semanas anteriores, y tampoco hay cambios significativos si uno compara esta misma época del año pasado”, añadió.

“Es más, hay una tendencia mínima a la baja. Las cifras oficiales, las que utilizamos principalmente de la PDI son consistentes con las que tenemos nosotros en materia de defensa, nuestras cifras internas de control”, señaló.

“Por ahora son conjeturas, creo yo, y por eso lo importante es estar observando y tener números a la vista. En todo caso, nosotros siempre trabajamos con planes de contingencia. Entonces, en el caso que se necesitara un refuerzo de frontera, nosotros desde Putre, desde Baquedano, desde Calama, estamos en condiciones de aplicar planes de contingencia, pero insisto, ese no es el caso hoy día”, explicó Montero.

Asimismo, la autoridad analizó la gestión de la cartera durante la actual administración, planteando que “hay reflexiones y hay prácticas. La práctica y los números muestran que nosotros hemos mantenido el presupuesto en el sector defensa. Hemos aumentado el presupuesto de capacidades estratégicas, si uno compara los dos gobiernos anteriores, y hemos tenido un foco muy fuerte en la industria y el desarrollo tecnológico”.

“Vamos a entregar un nuevo avión de entrenamiento que es el Nehuén, entregamos el Almirante Viel que es un rompehielos, tenemos dos buques más multipropósito que se están construyendo, estamos modernizando nuestros Leopard acá en Chile, estamos modernizando nuestro F-16, inauguramos hace un par de semanas el centro satelital (Centro Espacial Nacional)”, agregó.

“Entonces, el foco de nuestro Gobierno ha estado muy puesto en la industria, en las nuevas tecnologías y en la innovación. ¿Por qué? Porque en un mundo que es cada día más complejo, en que la competencia es cada vez más intensa, en que cada vez hay más tensiones, es muy importante avanzar en autonomía estratégica y eso significa tener la capacidad de desarrollar sistemas y tecnología acá en nuestro país”, finalizó el ministro (s).

