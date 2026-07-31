Ministro Rau por desempleo de 9,4% en el trimestre abril-junio: "Esperamos que se haya llegado a un punto de inflexión"

El Gobierno afirmó que las medidas adoptadas lograron contener el deterioro del marcado laboral, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que el desempleo a nivel nacional se mantuvo en 9,4%.

"Esperamos que se haya llegado a un punto de inflexión, porque en el mes de junio tenemos información de que la economía volvió a crecer", declaró el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

"De hecho la tasa de desempleo en el caso de las mujeres se redujo de 10,5% a 10,4%, y en los jóvenes un punto al 23,6%", añadió.

También aseguró que "nos estamos haciendo cargo de la emergencia laboral, tenemos una agenda potente con la ley de Reconstrucción Nacional, la agenda laboral y el Modo Empleo".

"En este último hemos lanzado un subsidio a la contratación, de hecho ya hemos recibido más de 4.000 postulaciones. Los invitamos a postular a todos los empleadores", agregó.

"Tenemos la convicción de que si trabajamos juntos vamos a superar más temprano que tarde esta emergencia laboral", cerró Rau.

BIMINISTRO MAS

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, declaró que "en los meses estacionalmente más difíciles del año logramos contener un deterioro mayor del mercado laboral. No es una meta cumplida, pero sí una señal de que el trabajo comienza a dar resultados".

"No nos conformamos. Seguiremos trabajando con urgencia para que más chilenos encuentren un empleo formal y de calidad", agregó.

Además, recalcó que "las cifras confirman que el empleo sigue siendo la principal urgencia del país".

Finalmente, expresó que "seguimos impulsando las reformas que permitirán aumentar la inversión y crear más empleo en los próximos años".

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