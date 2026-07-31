Detienen a hombre que fue sorprendido con 10 sacos de marihuana en su domicilio en Quilicura

Carabineros detuvo a un sujeto que fue sorprendido con 10 sacos de marihuana lista para su venta en la comuna de Quilicura, región Metropolitana.

El procedimiento policial se realizó en calle Filomena Gárate, tras recibir una denuncia. Al llegar al lugar notaron que del interior emanaba un fuerte olor a cannabis.

Los funcionarios solicitaron autorización para ingresar al inmueble, la que fue otorgada por el ocupante, un adulto de nacionalidad chilena.

Una vez en el interior, los efectivos policiales encontraron bolsas con la droga, por lo que procedieron a la detención del sujeto.

Posteriormente, personal especializado del OS7 realizó las pruebas de campo, las que confirmaron la incautación de cannabis sativa.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención durante la jornada de este viernes.

(Imagen: Carabineros)

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