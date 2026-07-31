Desempleo en Chile se mantiene en 9,4% en el trimestre abril-junio de 2026

La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 9,4% durante el trimestre abril-junio de 2026, manteniéndose sin variación respecto del período anterior, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este resultado, el mercado laboral chileno completa 42 meses consecutivos con una tasa de desempleo nacional igual o superior al 8%, reflejando la persistencia de un escenario de debilidad en el empleo desde 2021.

En comparación con igual período del año anterior, la desocupación aumentó 0,5 puntos porcentuales, debido a que la fuerza de trabajo creció un 1,5%, por sobre el incremento de 0,9% registrado por las personas ocupadas. En tanto, el número de personas desocupadas aumentó 7,7%, impulsado tanto por quienes se encontraban cesantes (7,5%) como por quienes buscaban trabajo por primera vez (9,8%).

DESEMPLEO FEMENINO SUPERA EL 10%

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó el 10,4%, registrando un aumento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado se explica por un crecimiento de 2,3% en la fuerza de trabajo, superior al alza de 1,7% en la ocupación femenina. A su vez, las mujeres desocupadas aumentaron 7,9%, incididas por las cesantes (8,7%) y aquellas que buscan empleo por primera vez (1,7%).

En el caso de los hombres, la tasa de desocupación llegó al 8,7%, lo que representa un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto de hace un año. La fuerza de trabajo masculina aumentó 0,9%, mientras que el número de ocupados creció apenas 0,3%. En paralelo, los hombres desocupados aumentaron 7,6%, impulsados por los cesantes (6,5%) y quienes buscan trabajo por primera vez (21,5%).

AUMENTAN LOS OCUPADOS

Durante el trimestre analizado, el total de personas ocupadas aumentó 0,9% en doce meses, crecimiento explicado tanto por las mujeres (1,7%) como por los hombres (0,3%).

Por actividad económica, el aumento del empleo estuvo liderado por los sectores de transporte (6,8%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,1%). En tanto, según categoría ocupacional, el incremento fue impulsado principalmente por las personas trabajadoras por cuenta propia (8,6%) y las asalariadas informales (2,8%).

INFORMALIDAD SIGUE EN ALZA

El informe del INE muestra además que la tasa de ocupación informal alcanzó el 27,0%, lo que representa un aumento de 1,0 punto porcentual en comparación con igual trimestre de 2025.

En las mujeres, la informalidad llegó a 28,9%, mientras que en los hombres alcanzó 25,5%, con incrementos de 1,3 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente.

Asimismo, las personas ocupadas informales aumentaron 4,7% en doce meses, crecimiento explicado tanto por las mujeres (6,6%) como por los hombres (3,2%). Este aumento estuvo influido principalmente por los sectores de comercio (6,8%) y servicios administrativos y de apoyo (21,0%), mientras que, por categoría ocupacional, destacaron las trabajadoras por cuenta propia (7,2%) y las asalariadas privadas (4,1%).

Por otra parte, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente se ubicó en 9,3%, manteniéndose sin variaciones respecto del trimestre móvil inmediatamente anterior.

REGIÓN METROPOLITANA REGISTRA LEVE BAJA

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación correspondiente al trimestre abril-junio de 2026 se situó en 9,4%, lo que representa una disminución de 0,1 puntos porcentuales en doce meses.

Este resultado se explica porque la fuerza de trabajo aumentó 0,7%, cifra inferior al crecimiento de 0,9% registrado por las personas ocupadas.

Por sectores económicos, el incremento del empleo en la región fue impulsado principalmente por transporte (9,7%), industria manufacturera (6,1%) y comercio (2,9%). En cuanto a las categorías ocupacionales, destacaron las personas trabajadoras por cuenta propia (14,3%) y las empleadoras (29,3%).

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