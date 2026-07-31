Nuevo examen al exsubsecretario de Hacienda dio negativo a consumo de drogas: Rodríguez recalca que "mi intención es volver al Gobierno"

Un presunto vuelco estaría tomando el caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó su cargo luego de que se informara que había dado positivo a un examen de drogas.

Su renuncia se produjo el 23 de julio, luego de que la primera muestra de un examen de drogas realizado en junio arrojara un resultado positivo.

Pero un nuevo examen a la ahora exautoridad al que accedió T13, dio negativo al consumo de drogas.

El informe del examen de pelo para la detección de drogas como anfetaminas, canabinoides, cocaína, opiáceos y feniciclidina, arrojó un resultado negativo.

Este corresponde a un test que Rodríguez se hizo de manera particular en el laboratorio UC Christus, acción qu había anticipado tras el resultado positivo del examen de junio.

Juan Pablo Rodríguez conversó con 24 Horas luego de ser notificado que dio negativo de un examen de pelo.

“Yo no consumo drogas, eso lo transmití y, por lo tanto, apenas me fue comunicada la noticia, yo fui en el acto a hacerme exámenes de orina y de pelo a distintos laboratorios del país, a los más prestigiosos, para poder demostrar esta verdad. Y, de hecho, hoy día, hace pocos minutos, he recibido el examen de pelo que me realizó el laboratorio de la Universidad Católica de Chile, que confirma lo que yo siempre he dicho, y que aparece acá en este papel, cual es que da un resultado negativo para el consumo de cualquier tipo de drogas”, dijo.

“Este examen de pelo del mes de julio, que pesquisa tres o cuatro meses hacia atrás, en conjunto con el examen de pelo del mes de abril, creo yo que son elementos suficientes para poder demostrar que yo no consumo drogas”, añadió.

Además, reiteró su intención de ser reincorporado a su cargo, aunque dijo entender la razón de la decisión tomada por el Gobierno de solicitar su renuncia.

“La decisión respecto del procedimiento es una decisión del Gobierno, no es mía. Yo entiendo que obviamente lo que ellos tuvieron a la vista es una alerta, y por lo tanto comprendo los pasos a seguir. No me cabe a mí pronunciarme respecto a eso, lo comprendo, porque comprendo el alto estándar que se ha planteado el Gobierno del Presidente Kast respecto de cualquier sospecha en torno al consumo de drogas, la comprendo plenamente”, señaló.

Sin embargo, manifestó que “siempre he dicho desde el primer día que mi intención es volver al Gobierno,porque cumplo el estándar que este mismo ha establecido en esta materia,y por lo tanto espero poder volver al Gobierno, y respeto naturalmente las decisiones que quienes tengan que efectuar las hagan”.

Cabe señalar que el laboratorio Corthorn Health informó este jueves que el exsubsecretario aún no había solicitado el análisis de la contramuestra contemplado en el procedimiento de control de consumo de drogas de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol).

En un comunicado, el laboratorio indicó que Rodríguez envió el pasado 27 de julio una carta en la que pidió que la contramuestra fuera entregada a un laboratorio distinto. Sin embargo, aseguró que esa solicitud no está contemplada en el procedimiento, ya que según las bases, "el traslado de la contramuestra a un tercer laboratorio, ajeno al proceso licitado y no contemplado en las bases que regulan el procedimiento, interrumpiría dicha trazabilidad, afectando la validez y certeza del análisis".

Respecto del examen practicado a Rodríguez, Corthorn señaló que la muestra obtenida el 24 de junio fue sometida a un segundo análisis el 8 de julio, realizado por otro especialista y en un equipo distinto. Según afirmó, ese procedimiento "confirmó los resultados positivos obtenidos previamente", por lo que concluyó que "el resultado fue ratificado en dos evaluaciones independientes".

Por su parte, el exsubsecretario acusó que el día 27 de julio indicó que pidió "formalmente que se proceda a la contramuestra y que esta sea analizada por un laboratorio independiente, con estándares internacionales y que ofreciera garantías al Gobierno y a la ciudadanía".

(Imagen: @jprodriguezo)

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