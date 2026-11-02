Ministro Rabat dice que "no hay plazo" para entrega de los 56 decretos de rebajas de condenas

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, destacó el buen diálogo que ha mantenido con parlamentarios de todos los partidos y afirmó que el Gobierno entregará oportunamente los 56 decretos vinculados a las rebajas de condenas, aunque aclaró que no existe un plazo definido para hacerlo y que se deben resguardar los antecedentes reservados y la identidad de las víctimas.

"Lo que ha ocurrido ahora en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados es que como siempre en estos ocho meses ejerciendo el cargo, he tenido un excelente diálogo con los parlamentarios de todos los partidos políticos", afirmó a la prensa en el Congreso.

Agregó que “ha sido siempre una conversación para obtener los proyectos de ley que satisfagan de mejor manera la necesidad de todos los chilenos y hoy día se ha dado muestra de ello una vez más".

Consultado por la solicitud de la oposición para que el Gobierno haga públicos los 56 decretos vinculados a las rebajas de condenas, Rabat señaló que “se van a otorgar oportunamente cuando ello corresponda”.

“Evidentemente llevamos 10 días hablando del contenido de los decretos, entonces también hay que tener un poquito cuidado cuando están esas asignaciones", aseguró y aclaró que “no hay un plazo" para entregarlos.

"Nosotros queremos velar siempre con la indemnidad de las víctimas y por lo tanto se trata de entregar información resguardando antecedentes que son reservados", explicó finalmente.

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