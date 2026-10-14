Ministro Rabat descarta que el Gobierno haya desistido de la ampliación de cárcel Santiago 1

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, descartó que el Gobierno haya desistido de la ampliación de la cárcel Santiago 1.

Debido a la disputa judicial iniciada por la Municipalidad de Santiago, el proyecto que busca construir nuevos módulos de máxima seguridad para líderes del crimen organizado fue congelado y postergado.

El secretario de Estado indicó que "hoy día, en Santiago Uno está licitada la operación del recinto penitenciario. Esa es una licitación que, en un contrato, tiene un plazo fijo determinado. Ese plazo se acerca, y, por lo tanto, hay que renovar la licitación de la operación de este centro penitenciario".

Añadió que "otra cosa distinta es la ampliación de Santiago 1. Y esa ampliación, como existe una medida precautoria vigente, no puede efectuarse ningún trámite en ese sentido. Pero quiero ser sumamente claro: son dos cosas distintas la operación de la ampliación".

Asimismo, recalcó que "no existe un desistimiento. Hoy día no podemos, en razón de la medida precautoria, hacer trámites relacionados con la ampliación de Santiago 1. Sí, lo que estamos haciendo, es la renovación de la licitación de la operación".

"Por razones de sobrepoblación penal, se necesita tener un mayor número de plazas disponibles y evidentemente Santiago 1 estaba contemplado ese plan", agregó Rabat.

PURANOTICIA