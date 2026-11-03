Ministro Rabat aborda diferencias en el oficialismo y pide "no más conflicto, no más pelea"

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, llamó a bajar las tensiones con el Congreso y dejar atrás las diferencias políticas para avanzar en la solución de los vacíos que, según sostuvo, mantiene el ordenamiento jurídico desde 2003.

"Yo he conversado con muchos parlamentarios, estamos trabajando intensamente y cumpliendo lo que es el mandato del Presidente de la República", señaló a la prensa en el Congreso Nacional.

Consultado por el respaldo de su sector y la molestia de Renovación Nacional dada a conocer a través de una carta, el secretario de Estado indicó que la misiva “es de una comisión política, yo estoy con los parlamentarios trabajando día a día, converso con su presidenta".

La autoridad llamó a que no haya “más conflicto, no más pelea. Pensemos realmente cómo abordamos un problema que tiene hoy el ordenamiento jurídico, que lo tiene desde el año 2003. Abordemos las cosas de manera seria, dejemos la reyerta, vamos por el bien de todos los chilenos. Ese es el llamado del Presidente de la República”.

"Llevo ocho meses trabajando con parlamentarios de todos los sectores y voy a seguir trabajando con todos ellos. No tengo ni un inconveniente en hacerlo. Necesitamos solucionar vacíos que hoy día tiene el ordenamiento jurídico", aseguró.

También se le consultó por la solicitud de la oposición de acceder a los decretos, a lo que respondió que “la información que están solicitando tiene lo que se denomina datos sensibles. Los datos sensibles tienen una protección legal especial. Por lo tanto, no se pueden entregar pura y simplemente".

"La intención nuestra es entregar la totalidad de la información del año 2022 en adelante, cumpliendo con la regla, con la norma que establece el cuidado de los datos sensibles", finalizó.

PURANOTICIA