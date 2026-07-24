Ministro Quiroz valoró la gestión del exsubsecretario de Hacienda que dio positivo en test de droga: "Ha sido un tremendo aporte"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la salida del ahora exsubsecretario de su cartera Juan Pablo Rodríguez, luego de que se confirmara un resultado positivo en el test de drogas aplicado a las autoridades de Gobierno.

Al respecto, el jefe de la billetera fiscal destacó la gestión de la ahora exautoridad durante su paso por Hacienda.

"La situación ya la explicó el ministro del Interior, así que no vale la pena extenderse (prueba de drogas positiva). La verdad es que hay un proceso normativo que se está siguiendo y que tiene que concluir, pero hay un procedimiento que sigue el Ministerio del Interior y el Gobierno respecto a estas materias", afirmó.

Quiroz valoró que Rodríguez "ha sido un tremendo aporte en el Ministerio, un tremendo profesional".

"Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración. Desde luego, vamos a tener que seguir trabajando en el Ministerio igual, con el mismo ahínco y siguiendo nuestros planes de trabajo", puntualizó.

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