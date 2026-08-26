Ministro Quiroz destaca medidas para destrabar acceso a viviendas y reactivar el mercado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la implementación del subsidio mejorado a la tasa de interés y el nuevo crédito Fogaes como herramientas para reactivar el acceso a la vivienda y el mercado inmobiliario.

La autoridad afirmó que las medidas buscan que más familias puedan comprar, facilitar la venta de viviendas y permitir el desarrollo de nuevos proyectos.

“Hay cientos de miles de familias que quieren comprar una vivienda, pero no les alcanza: no les alcanza para el pie ni les alcanza para la cuota, mientras que hay personas y empresas que no encuentran comprador para sus casas o proyectos inmobiliarios”, señaló la autoridad en un punto de prensa tras la ceremonia.

Aseguró que “lo que hemos venido a hacer acá en este sector, así como en otros, es destrabar esos tres temas: lograr que las familias puedan comprar, facilitar que las empresas puedan vender y, desde luego, al lograr esas dos cosas, permitir que los nuevos proyectos se puedan desarrollar”.

“Lo que estamos viendo hoy es una iniciativa que en el pasado ha funcionado, y nosotros valoramos las cosas que funcionan: las prorrogamos y las ampliamos”, agregó.

Con la ampliación del beneficio, el Gobierno busca dar un nuevo impulso al acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, contribuir a reducir el stock de propiedades sin vender. La combinación del subsidio con la garantía estatal permitiría mejorar las condiciones de financiamiento, con tasas de interés estimadas entre 3% y 4% y un pie que podría reducirse al 10%, facilitando así la compra para miles de familias.

La medida tendrá vigencia hasta marzo de 2028 y contempla 80 mil subsidios para viviendas nuevas de hasta 6.000 UF, extendiendo una política que fue creada durante la administración de Gabriel Boric y que ahora fue ampliada por el actual Gobierno.

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