Ministro Quiroz destaca Imacec de junio, mantiene la proyección de crecimiento y descarta una recesión técnica

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró el Imacec de 2,4% de junio y dijo que el Gobierno mantiene la expectativa de crecimiento de 1,8% para este año.

En punto de prensa en La Moneda, la autoridad declaró que "mucha gente pensaba que estábamos en recesión técnica. Ustedes recordarán que ya hace unos 20 días dijimos que no, que junio era un mes que se veía positivo, y bastante positivo".

También destacó que el Imacec de junio "está por sobre toda la expectativa del mercado y estamos muy conformes con ello".

"Esto significa que la economía está volviendo a crecer y es una buena noticia. Pero ustedes bien saben que a nosotros no nos interesa y nunca nos va a interesar un dato puntual, sino que nos interesa el crecimiento de largo plazo", añadió.

"Para eso creo que la novedad más relevante sigue siendo lo que vamos a terminar de aprobar esta semana con la ley de Reconstrucción", aseguró.

Finalmente, expresó que "en el informe de finanzas públicas hablamos de un crecimiento de 1,8% y todavía lo mantenemos".

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