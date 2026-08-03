Desarticulan banda que drogaba a pasajeros de taxi para robarles y acceder a sus cuentas bancarias

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco integrantes de una banda dedicada a los robos con intimidación y violencia, además de defraudación con tarjetas de crédito.

El grupo era liderado por un individuo de nacionalidad peruana y otros cuatro integrantes: tres venezolanos y un chileno. Uno de los integrantes fue incluso detenido cuando pretendía escapar del país con destino a Venezuela.

El subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Oriente, informó que "operaban con un elevado nivel de especialización criminal y distribución de funciones”.

“Escogiendo víctimas que salían de locales nocturnos, abordaban un taxi colectivo, despertando al otro día, siendo víctimas del robo de sus pertenencias, celulares y constantando giros de dinero, incluso préstamos desde sus aplicaciones bancarias, generando una perdida patrimonial millonaria", agregó.

Los investigadores detectaron que el líder de la banda, el taxista ofrecía cerveza y/o agua para los pasajeros, drogándolos para luego someterlos y robarles sus dispositivos electrónicos.

Además, otros dos funcionarios de servicentros facilitaban máquinas para que realizaran compras ficticias de combustible de hasta 2 millones de pesos.

Plaza recalcó que "el vehículo es de propiedad del líder y está totalmente en regla, no obstante, es de 2019 y posee 60 mil kilómetros, porque su uso era para perfilar víctimas y engañarlas, estableciendo un vínculo y un lazo de confianza".

La PDI estableció que 11 víctimas fueron afectadas, sin embargo, el avalúo de los fraudes se estima en más de mil millones de pesos, debido al tipo de estafas. Asimismo, en la investigación, las víctimas relataron que el líder actuaba con extrema violencia en algunos casos.

"Cuando no lograba establecer vinculo o que bebieran el líquido, pedía que les pagaran con tarjeta y si no aceptaban, lisa y llanamente, los bajaba del vehículo y los golpeaba para robarles" enfatizó el subprefecto.

En el allanamiento se encontraron máquinas pos, relojes, joyas, celulares y diversas tarjetas bancarias. La Fiscalía Oriente informó que los cinco detenidos quedaron en prisión preventiva.

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