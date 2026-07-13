Ministro Quiroz desdramatiza polémica con el PPD y llama a aprobar la megarreforma: "Todo lo demás son pequeñeces"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al quiebre del acuerdo entre el Gobierno y el PPD por el proyecto de Reconstrucción, calificando el impasse como “pequeñeces”, pues “lo importante es aprobar el proyecto”.

"Siempre espero que haya acuerdos y que se sume la mayor cantidad de personas a esta iniciativa que le abre de regreso las puertas del progreso al país", comentó el jefe de la billetera fiscal.

Sobre la decisión del PPD de bajarse del acuerdo, el titular de Hacienda manifestó que los senadores "estaban muy presionados por una oposición que no quiere dialogar, y bueno, fue la decisión que tomaron, no voy a hacer más interpretaciones".

Sobre la megarreforma, aseguró que "este es un plan, este es un plan que se ha conversado con la oposición y quien quiera sumarse, pero el norte está muy claro, el norte es recuperar la competitividad tributaria de Chile para que a Chile vuelvan las inversiones, que hoy día son escasas, para que vuelva el empleo, para que vuelvan las recaudaciones".

"Eso es lo más importante, sacar adelante este proyecto y abrir nuevamente las puertas al progreso a nuestro país. No hay nada más importante que eso, todo lo demás son pequeñeces, son minucias, son rencillas, son noticia corta", finalizó Quiroz.

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