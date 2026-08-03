Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara despacha proyecto que extiende la legítima defensa privilegiada

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto que extiende la figura de legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad cuando se encuentren en calidad de franco.

El proyecto, iniciado como moción, busca ampliar el alcance de la ley 21.560, conocida como Nain-Retamal. En ella se estableció una presunción de legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, de Gendarmería y de las Fuerzas Armadas cuando cumplen labores de orden público y seguridad pública interior. Sin embargo, la redacción vigente deja fuera de esta protección a quienes intervienen para repeler una agresión encontrándose fuera de servicio.

Por esto, el proyecto establece que esta presunción de legítima defensa privilegiada también se aplicará a los funcionarios de las FF.AA. o de Orden y Seguridad Pública que, en calidad de franco, repelan o impidan una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida, o las de un tercero. Además, establece que dicha actuación puede realizarse mediante el empleo de armas o cualquier otro medio de defensa.

La iniciativa fue presentada por la diputada Ximena Ossandón junto a los diputados Diego Schalper, Jaime Araya y a los exdiputados Miguel Ángel Becker, José Miguel Castro, Sofía Cid, Camila Flores, Andrés Jouannet, Andrés Longton y Víctor Alejandro Pino, todos de Renovación Nacional.

El diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González, valoró la aprobación del proyecto, señalando que constituye una señal clara de respaldo a quienes diariamente enfrentan al crimen organizado y al narcotráfico.

"Queremos dar gracias por esta buena noticia para nuestras policías, para nuestro país, que trae un respaldo jurídico, un respaldo también a aquellos funcionarios que, no estando en servicio, tienen que repeler, tienen que defenderse, no solamente ellos, sino que también terceras personas. Como Renovación Nacional también tenemos que dar las gracias al gobierno, el Presidente Kast, por haber considerado este proyecto que está en la agenda Naín Retamal 2.0", señaló

El parlamentario agregó que este es solo el inicio del trabajo legislativo contenido en la Agenda Nain-Retamal 2.0, impulsada por la bancada de RN para fortalecer el marco legal de protección a las policías y enfrentar con mayor eficacia el avance de las organizaciones criminales.

"Lo que viene ahora es es el otro proyecto sobre las agresiones que afectan la honra, la dignidad de los funcionarios, también vamos a sacarlo adelante con un gran un gran apoyo en la comisión de seguridad", añadió.

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