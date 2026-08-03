Detienen al suegro de Carlos Palacios en Peñaflor en el marco de una serie de operativos contra el tráfico de drogas

El Gobierno, Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) dieron a conocer tres procedimientos denominados Operación “Mar de Drake II”, “Norte Rojo II” y “Capitanes” realizados por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana que permitieron desarticular organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas desde el norte del país hacia la región Metropolitana.

Los procedimientos culminaron con cuatro detenidos, dos chilenos y dos bolivianos, y con la incautación de 1.480 kilos de pasta base, clorhidrato de cocaína y cannabis, con un avalúo de más de $18.000 millones, además de armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y diversas especies vinculadas al patrimonio ilícito de las estructuras delictuales.

Sobre la investigación, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que "desbaratar bandas nacionales o extranjeras, lograr quitarles efectivamente parte de ese dinero, armas, va aminorando la acción de esos grupos delictuales que son los que atemorizan en gran parte muchos barrios, villas y poblaciones de nuestra sociedad".

Uno de los detenidos es el suegro del exfutbolista de Colo-Colo, Carlos Palacios, quien hoy juega en Boca Juniors. Su captura se realizó en Peñaflor, en el marco de la “Operación Capitanes”, donde se logró la incautación de 75 kilos de pasta base.

Según se informó, el imputado usaba un vehículo a nombre del jugador para trasladar drogas. Además, uno de los inmuebles allanados está a nombre de la actual pareja de Palacios, por lo cual el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, no descartó incluir en la indagatoria al futbolista.

"Nosotros nunca descartamos nada en ninguna investigación. Porque no sabemos qué antecedentes pueden aparecer en el futuro. Siempre hay que tener la mirada bien amplia", advirtió Barros.

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