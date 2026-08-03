Gendarmería desvincula a cuatro funcionarios por conformar una red para la comisión de delitos en Santiago 1

Gendarmería desvinculó a cuatro funcionarios por conformar una red para la comisión de delitos en la cárcel Santiago 1.

En específico, la institución informó que los sujetos facilitaban el ingreso irregular de alimentos destinados al mercado ilícito dentro del recinto penal.

El comunicado señala que "un trabajo investigativo, a cargo de las jefaturas del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, permitió acreditar la participación de cuatro funcionarios de Gendarmería de Chile, quienes facilitaban el ingreso irregular de alimentos en cantidades superiores a las permitidas por la administración penitenciaria, operando de esta forma desde el sector de recepción y registro de encomiendas".

Agregan que "estos hechos quedan al descubierto luego de que la jefatura del establecimiento constató en terreno los ilícitos que cometían los exfuncionarios".

A raíz de ello, y comprobado el desapego a las instrucciones emanadas por el alto mando institucional, "fueron apercibidos por el artículo 46 del Código Procesal Penal y paralelamente desvinculados de las filas institucionales".

El documento añade que "la labor de inteligencia institucional permitió determinar que las especies ingresadas de manera irregular iban destinadas al mercado ilícito, es por ello que los antecedentes se pusieron a disposición de la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario".

Finalmente, indicaron que este operativo demuestra que Gendarmería está actuando y utilizando "todas sus capacidades institucionales para detectar y combatir hechos de corrupción al interior de las unidades penales del país, además de fortalecer los principios éticos que orientan la labor institucional".

PURANOTICIA