El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la aprobación del Presupuesto 2027 en el Senado, que permitió despachar la iniciativa y dejarla en condiciones de convertirse en ley.

El secretario de Estado valoró el respaldo mayoritario y los acuerdos alcanzados durante la tramitación, calificando el proyecto como un presupuesto "responsable" que contempla un aumento del gasto público de 1,7% real para el próximo año.

“Es muy grato comunicar que tuvimos una gran votación en el Senado y con ello terminamos de despachar la Ley de Presupuestos para el año 2027”, anunció a los medios.

Comentó que “fue un proceso de varias semanas, pero de mucho diálogo, buenos acuerdos, buenas negociaciones. Es un presupuesto responsable que cuida las necesidades inmediatas, pero sin dejar de mirar la responsabilidad sobre el futuro”.

“Es una ley que contiene importantes aumentos en ítems de reactivación, como obras públicas, también en viviendas. Responde al objetivo de la seguridad, pero también mira los objetivos fiscales, la eficiencia del gasto y la estabilidad a futuro”, añadió.

Quiroz aseguró que como Gobierno “estamos muy conformes, fue una votación muy contundente. Quiero agradecer a las bancadas del oficialismo, tanto en la Cámara como en el Senado; a muchos otros líderes de partidos que no son del oficialismo, algunos que apoyaron en distintos momentos; y también a partidos que no son del Gobierno, pero que de modo constructivo estuvieron para los acuerdos”.

Consultado por los recortes de la partida, señaló que “yo creo que la palabra recorte no es una buena palabra porque es un presupuesto que aumenta el gasto. El gasto público sube 1,7% en términos reales para el próximo año, se cumple como siempre lo dijimos, todas las leyes que hay que cumplir en materia social, (...) y ponemos énfasis donde la ciudadanía nos ha pedido que estén los énfasis”.

Y sobre las críticas por las reducciones a Prodemu, el secretario de Estado aseguró que “uno no puede poner dinero en una institución, primero que no es estatal, es una fundación privada, pero que además está en cesación de pagos. (Esto) significa que, si el Gobierno pone dinero ahí, corre el riesgo que el dinero se lo lleven los acreedores. Precisamente para que el dinero quede bien resguardado, esas mismas funciones se cumplen ahora desde otras reparticiones”.

Finalmente, el jefe de la billetera fiscal destacó el aumento del gasto fiscal: “Un aumento desde 1,5% a 1,7%. Estamos hablando de unos $140.000 millones aproximadamente”, aseguró.

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