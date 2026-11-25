El Senado aprobó el proyecto de ley de Presupuesto de 2027, luego del acuerdo que se alcanzó en la Comisión Mixta y su posterior respaldo en la Cámara de Diputados.

En la Cámara Alta, la iniciativa fue aprobada por 43 votos a favor, 4 en contra, quedando listo para ser promulgado como ley.

La propuesta de la Comisión Mixta permitió la restitución de los dineros en todas las partidas con discrepancias, más la incorporación de algunas mejoras en otros aspectos.

Por lo que se consolida un Presupuesto 2027 con $105,8 billones, en moneda local, más US$6.297 millones, en moneda extranjera.

PRINCIPALES ACUERDOS

En Salud, el entendimiento contempla financiamiento para la Ley Ricarte Soto y medidas sobre la atención primaria, junto con criterios de priorización para pacientes en listas de espera. Las conversaciones también permitieron establecer compromisos de trabajo para revisar el financiamiento y la gestión de estas prestaciones.

En Educación, el acuerdo con parlamentarios de la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos, presidida por la senadora Yasna Provoste, contempla la continuidad de las Becas Acceso TIC (“Yo Elijo mi PC”) y recursos para la educación superior, escolar y parvularia. Incorpora, además, medidas de gestión y una agenda de trabajo para 2027 sobre financiamiento e infraestructura educativa.

En Vivienda, las discusiones permitieron acordar la mantención de mecanismos de financiamiento para la construcción de viviendas sociales del programa DS49.

Estos resultados se suman al acuerdo construido con los gobernadores regionales y parlamentarios de oficialismo y oposición, que incorpora recursos para inversión y medidas que facilitan la ejecución de los presupuestos regionales desde enero.

En Trabajo, se respaldaron recursos para programas de capacitación, intermediación y reconversión laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), con un refuerzo específico para la formación en oficios.

Para el sistema de pensiones, el Ejecutivo comprometió una asignación de hasta 2,2 millones de UTM, cerca de US$160 millones, al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, subrayó que “agradezco, en particular, a todos los partidos de gobierno que han estado apoyando, pero también a muchos partidos de la oposición que cruzaron la calle, cruzaron al frente. También nosotros cruzamos y logramos acuerdos muy positivos”.

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