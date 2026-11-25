Dando por concluida la segunda discusión, el Senado despachó a ley el proyecto que equipara el derecho de sala cuna para trabajadoras y trabajadores bajo el Código del Trabajo, así como para independientes.

Tras cuatro años de debate, el Congreso concluyó la tramitación de la iniciativa que termina con el requisito que exige proveer este derecho a las empresas que cuenten con 20 o más trabajadoras.

En la ocasión, los parlamentarios sometieron a votación los cambios introducidos por la Cámara de Diputados no sin antes analizar la nueva cotización que solventa el fondo, el derecho de los padres trabajadores a acceder al beneficio y los establecimientos educacionales que podrán participar de la ley.

Cabe recordar que en la sesión del martes 24, la senadora Yasna Provoste pidió segunda discusión.

CAMBIOS INTRODUCIDOS

Se rebajó la cotización total destinada al Fondo de Sala Cuna de 0,35% a 0,30% .

. Se establece una cotización de 0,30% a cargo de empleadores (públicos o privados), compensada con una rebaja de 0,15% en el Fondo de Cesantía Solidario y de 0,15% en las Cuentas Individuales por Cesantía , además de un 0,30% de sus rentas imponibles para trabajadores independientes.

, además de un 0,30% de sus rentas imponibles para trabajadores independientes. Para reducir eventuales copagos familiares, se incorporó un suplemento financiado por el Fondo de Sala Cuna y focalizado en el RSH : hasta el 40% más vulnerable el suplemento equivalente al 50% de la diferencia positiva; y entre el 41% y el 60%, el suplemento equivalente al 30% de esa diferencia.

: hasta el 40% más vulnerable el suplemento equivalente al 50% de la diferencia positiva; y entre el 41% y el 60%, el suplemento equivalente al 30% de esa diferencia. El Ejecutivo se comprometió a fijar un tope del 20% al copago de las familias antes de fin de año , y se incorporaron medidas orientadas a fortalecer la oferta pública y reducir brechas de financiamiento en jardines infantiles (como los VTF).

, y se incorporaron medidas orientadas a fortalecer la oferta pública y reducir brechas de financiamiento en jardines infantiles (como los VTF). Se permite mantener salas cunas anexas o conjuntas al lugar de trabajo de forma voluntaria, precisando que su financiamiento será de cargo exclusivo del Fondo de Sala Cuna, y se regulan criterios de preferencia y resolución de desacuerdos cuando ambos padres son trabajadores.

Puesto en votación, se aprobaron las normas introducidas por la Cámara Baja con la excepción de las de quorum especial y las peticiones de votación separada.

Luego la norma que establece que empleadores deberán enterar la cotización establecida, se apoyó por unanimidad. En tanto, los artículos que recibieron adecuaciones terminológicas recibieron 31 votos a favor y 15 en contra.

Más tarde se analizaron separadamente las disposiciones relativas al reconocimiento de los trabajadores al derecho a sala cuna y la extensión de la regla a aquellos que tengan el cuidado personal de los menores. Éstas fueron aprobadas con 28 votos a favor y 17 en contra.

En cuanto al acceso a sala cuna por parte del sector público, la Sala lo respaldó con 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Luego la eliminación de la referencia a la ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, fue aprobada con 30 votos a favor y 12 en contra; mientras que la enmienda que establece que el acceso corresponderá al trabajador se apoyó con 25 votos a favor y 14 en contra.

El límite al copago se votó también separadamente recibiendo 24 votos a favor y 14 en contra y por unanimidad se aprobó, una disposición sobre los estudios del aporte de equidad del fondo de sala cuna. En cuanto al copago en sí, se aprobó con 29 votos a favor y 13 en contra, y los requisitos para el fondo, recibió el mismo resultado al entregarse 26 votos a favor y 16 en contra.

Finalmente se dio luz verde -por mayoría- a normas relativas a la nueva cotización 0,30% con cargo al empleador o al trabajador independiente, el rol del Instituto de Previsión Social (IPS) en el pago a los sostenedores privados y el calendario de la tasa de cotización.

PURANOTICIA