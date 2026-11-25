El Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que semanas atrás sufrió un ciberataque, sin embargo, aseguró que sus sistemas funcionan con normalidad

Según la cartera, el episodio que fue neutralizado por los equipos de seguridad, afectó a los sistemas institucionales.

"Hubo un episodio semanas atrás que fue detectado y neutralizado. Los sistemas institucionales se encuentran funcionando con normalidad", manifestó Cancillería.

Añadieron que "la ciberseguridad es una prioridad del ministerio. Los sistemas de la cartera mantienen un monitoreo permanente, orientado a detectar y prevenir intentos de acceso no autorizado por parte de actores externos".

Finalmente, subrayaron que "para hacer frente a estas amenazas, el ministerio dispone de capacidades de prevención, detección y respuesta, las cuales se encuentran en constante actualización y fortalecimiento, con el objetivo de resguardar la información institucional y garantizar la continuidad operativa de sus sistemas".

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