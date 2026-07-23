Ministro Quiroz confirma veto para eliminar norma sobre anatocismo de la megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno vetara la norma que prohíbe el anatocismo, es decir, el pago de interés sobre interés que se encuentra incluida en el proyecto de Reconstrucción Nacional.

"Los vetos supresivos vamos a verlo en su minuto, por lo menos va a estar en el anatocismo. Respecto del anatocismo hay un informe del Banco Central, hay un informe de la Comisión de Mercados Financieros y basado en esos informes técnicos, es que por lo menos el anatocismo va a ser enviado con veto supresivo", indicó.

Asimismo, dijo que "el propio asesor económico de la candidata Jeannette Jara también compartió eso. O sea, estamos hablando de una opinión que va desde asesores técnicos de una candidata del Partido Comunista hasta el Banco Central. Así que démosle ahí un crédito a la opinión técnica".

La autoridad argumentó que "si uno mantiene la norma del anatocismo, lo que pasa es que al final sube el costo de los créditos, se distorsiona el mercado financiero" y afirmó que en esto "siempre hay que escuchar" al Banco Central y a la Comisión del Mercado Financiero (CMF), "que también es independiente y técnica, para legislar el bien del país".

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