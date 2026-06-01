Ministro Quiroz calificó de "mala noticia" la caída del Imacec en abril y aseguró que "este es el país que recibimos"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló luego de la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast que tiene pleno conocimiento de la gravedad de la situación económica de la mayoría del país.

"Aprovecho esta oportunidad para decirle a las personas que yo entiendo que cuesta llegar a fin de mes", indicó el secretario de Estado.

Y añadió en referencia directa al alza del precio de los combustibles que, "entiendo que llenar el estanque con bencina cuesta más caro hoy día, o que hay que bajarse el auto y subir a la locomoción colectiva. Empatizo con eso".

La autoridad precisó que "pero estoy seguro de que la gran mayoría habría coincidido con mi decisión si cada una de esas personas supiera lo que se estaba gastando (en subsidios), 180 ó 200 millones de dólares a la semana, y lo que eso implica en términos de sacrificios".

IMACEC Y MEGARREFORMA

Respecto del Imacec de abril -conocido horas antes de la Cuenta Pública y que marcó una caída de 1,2%, el cuarto mes seguido a la baja- el ministro de Hacienda declaró que "es una mala noticia, desde luego. Este es el país que recibimos, es un país que recibimos cayendo el primer trimestre y ahora el Imacec de abril con una caída muy significativa".

Y sobre la megarreforma que este martes empieza a ser tratada en el Senado, Jorge Quiroz indicó que "este tema es bastante básico: vemos la falta de empleo y que a la gente joven le cuesta nueve o diez meses encontrar empleo. Eso ocurre porque faltan oportunidades. Y faltan oportunidades porque falta inversión. Y falta inversión porque tenemos agobiadas a las empresas con muchos impuestos y con una sobrecarga y maraña de permisos".

De acuerdo al ministro de Hacienda, "lo que hace este este proyecto es levantar la maraña de permisos y además bajar la carga tributaria, para que haya inversiones, nuevas fábricas y más actividad para bajar el desempleo".

Y desmintió que las medidas propuestas por el Ejecutivo favorezcan a quienes poseen más recursos.

"Trato de explicar que precisamente eso no tiene nada que ver con los más ricos… Esto tiene que ver con el empleo, con lograr tener gente que quiera invertir en Chile, que los que están en Chile no se vayan, que los que se fueron vuelvan y que ojalá muchos más que no han venido vengan, pues estamos empeñados en volver a recuperar el crecimiento, con la meta del 4% que mantenemos para el fin del gobierno".

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